Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, 21. Yalta Avrupa Stratejisi Konferası'nda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuşan Kellogg, Rus ordusunun savaşı kazanmadığını ifade ederek "Eğer Putin kazanıyor olsaydı Kiev'de, Dinyeper Nehri'nin batısında, Odessa'da olurdu. Eğer kazansaydı hükümeti değiştirirdi. Rusya esasen savaşı kaybediyor." dedi.

Kellogg, Rusya'nın bazı ilerlemeler kaydetmiş olabileceğini ancak bunların metrelerle ifade edildiğini belirtirken, Rus ordusunun ağır kayıplar verdiğini işaret etti.

Kellogg, yaralı ve hayatını kaybeden Rus askeri sayısının 1 milyonu aştığına dikkat çekerek, bu sayıların II. Dünya Savaşı seviyesinde olduğunu söyledi.

Rusya'nın Soğuk Savaş'taki Sovyetler Birliği ile aynı olmadığını ifade eden ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi "Bu farklı bir Rusya. Büyük laflar ediyorlar ancak Avrupa ayağa kalkıyor. Putin'in yerinde olsaydım epey kaygılanırdım." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlardan bahsettiğini belirten Kellogg; ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'nın da nükleer güce sahip olduğunu dile getirdi.

Rus ordusunun gücüne de değinen Kellogg "Kimsenin Rus ordusundan korkması gerektiğini düşünmüyorum. Berlin'e ya da başka bir yere yürüyecek kapasiteleri olduğuna inanmıyorum." diye konuştu. Dronların modern savaştaki yerini de vurgulayan Kellogg "Zırhlı araçlar artık güvende değil çünkü dronlar bunu değiştirdi." dedi.