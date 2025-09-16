Habertürk
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız | Dış Haberler

        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin artan askeri hareketliliğine dair "Eğer silahlı bir mücadeleye girmek zorunda kalırsak, buna fazlasıyla hazırız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 00:03 Güncelleme: 16.09.2025 - 00:56
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin, "Eğer silahlı bir mücadeleye girmek zorunda kalırsak, buna fazlasıyla hazırız." dedi.

        Başkent Caracas'ta uluslararası basın mensuplarına konuşan Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini hedef alan askeri tehditlerine tepki gösterdi.

        Maduro, ülkenin dört bir yanında 2,5 milyon asker ve milisin Venezuela'nın savunulması için görevlendirildiğini vurgulayarak, "Eğer silahlı bir mücadeleye girmek zorunda kalırsak, buna fazlasıyla hazırız." ifadesini kullandı.

        Trump'ın ülkesini uyuşturucu kartelleriyle ilişkilendirmesine değinen Maduro, "Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili verdiği rakamlar yalandır. Trump, elindeki bilgileri teyit etmeden video yayımlıyor, bu ciddi bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

        Maduro, ABD ordusunun Venezuelalı bir balıkçı teknesine hukuksuz şekilde saldırdığını savunarak, "ABD, Venezuela kara sularında balıkçılara saldırarak askeri bir olay yaratmaya çalıştı. Balıkçı teknesine yapılan bu saldırı tam bir rezalet." diye konuştu.

        Ülkesinin şanlı bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Maduro, "Venezuela, kendi bağımsızlığını kendi gücüyle kazandı. Venezuela halkını birleştirdik, güçlendirdik, eğittik ve ülkemizin her köşesinde, sokağında ve adasında gerçeğimizi savunmaları için hazırladık." dedi.

        Maduro, Trump'ın 3 Eylül'de paylaştığı "uyuşturucu yüklü gemiye yönelik saldırı" videosunu hatırlatarak, konuyla ilgili ABD Kongresi üyelerinin bilgi talebinde bulunduğunu ancak durumun netleşmediğini söyledi.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

        Yazı Boyutu
