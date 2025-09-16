Konutta yılın en yüksek aylık satışı

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu. Yılın en yüksek aylık satış adedine ulaşıldı. En yüksek aylık satış rekoru 142 bin 858 ile temmuz ayındaydı.

2020'DEN SONRA EN YÜKSEK 8 AYLIK SATIŞ

2025'in ilk 8 ayında 978 bin 70 adet konut satıldı. Pandeminin yaşandığı ve düşük faizli kredi kampanyalarının sunulduğu 2020'den bu yana en yüksek satış adedine ulaşıldı. 2025 ile 2020 arasında 46 bin 464 adetlik satış farkı bulunuyor.

YIL İLK 8 AYLIK SATIŞ 2013 760101 2014 715501 2015 844132 2016 826893 2017 890430 2018 875064 2019 718570 2020 1024534 2021 801995 2022 943791 2023 797418 2024 806317 2025 978070

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

8 AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 21,3 ARTTI

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

KREDİLİ SATIŞLAR YÜZDE 13,8 PAY ALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 oranında artarak 19 bin 712 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 oranında artarak 141 bin 227 oldu.

Ağustos ayında 4 bin 709; Ocak-Ağustos döneminde ise 33 bin 593 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında artarak 123 bin 607 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 oranında artarak 836 bin 843 oldu. İLK EL SATIŞIN PAYI YÜZDE 30,6 Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında artarak 43 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artarak 295 bin 524 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 99 bin 403 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,0 oranında artarak 682 bin 546 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA AĞUSTOSTA BİN 810 SATIŞ YAPILDI Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında azalarak bin 810 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 671 ile İstanbul, 576 ile Antalya ve 123 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında azalarak 13 bin 77 oldu. Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 283 ile Rusya Federasyonu, 155 ile İran ve 118 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.