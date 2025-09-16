Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız

İşte Büyük Britanyalı pilotun açıklamasının tamamı:

"Gazze’deki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son iki yılda nüfusun %10’undan fazlası öldü ya da yaralandı – on binlerce çocuk dahil – ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze Şehri’ne yapılan son saldırı yüz binlerce insanı evlerinden etti. Gazze Şeridi’ndeki hastaneler, kıtlıktan muzdarip olanlarla ve hiç bitmeyen bombardımanların yaralılarıyla zaten tıka basa dolmuş durumda.