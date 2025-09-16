Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!

Fenerbahçe'de başkan adaylığından çekildiğini açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, çok özel açıklamalarıyla HT Spor'a konuk oldu.

Hakan Bilal Kutlualp, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlarken, başkan adaylığından neden çekildiğini ilk kez HT Spor ekranlarında açıkladı.

İşte Hakan Bilal Kutlualp'in açıklamaları:

"Ben hep kongrenin gerçek görüşünün tecelli etmesine bir etkide bulunmak istemeyen birisiyim. Bize üyelere SMS atma hakkı verildi fakat ben bunu istemedim. Bunu saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü taraftar çok yoruldu, açıklamamda şunu söylüyorum. Oyların bölünmemesi bu süreçte çok önemliydi. Çünkü 10 bin imza toplanmış, bu imzalardan dolayı kongre kararı alınmış. Değişim isteyen insanların bölünmesine razı gelemedim."

"Anketlerde Sadettin Bey benden önde gözüküyordu. O yüzden oyların bölünmesini istemedim. Değişim isteyenler daha çoksa ona göre kararlarını versinler dedim."

"Dün gece Saadettin bey ile uzun bir görüşme yaptım. Fenerbahçe'nin menfaati için bir karar aldım. Seçimden sonra kim kazanırsa ve bana bir görev düşerse, Fenerbahçe için her şeyi yutarım. Ben Fenerbahçeliliğin böyle olması gerektiğine inanan birisiyim. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'de çalışsın."

