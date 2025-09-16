Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bir gazetecinin sorusuna tepki gösterdi.

Avustralyalı olduğunu bildiren gazetecinin "Görevdeki bir başkan ticaretle bu kadar çok ilgilenmeli mi?" sorusuna tepki gösteren Trump "Avustralya'ya epey zarar veriyorsun şu an. Benimle iyi geçinmek istiyorlar... Bunu liderine anlatacağım. Çok kötü bir tonla söyledin." dedi.

Gazetecinin "Afedersiniz" şeklindeki sözüne yanıt veren Trump "Sessiz ol." dedi.

ABD Başkanı bir diğer gazeteciyle de gergin bir diyalog yaşadı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin "nefret söyleminin" peşine düşeceklerine dair sözünü aktaran gazeteciye yanıt veren Trump "Muhtemelen senin gibi insanların peşine düşeceğiz. Çünkü bana karşı çok adaletsiz davranıyorsunuz" dedi.

GAZZE'YE DAİR KONUŞMAKTAN KAÇINDI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze kentini karadan işgalini destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda ne düşündüğü ve bunu destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Ancak şunu söyleyebilirim, eğer Hamas orada koruma için insan kalkanı oluşturursa başları belaya girer." diye konuştu. Birleşmiş Milletler (BM) araştırma komisyonunun İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği sonucuna vardığı raporunu da değerlendiren Trump, raporla ilgili yorum yapmayarak sadece "Neler olacağını göreceğiz." dedi. İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı. Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.