Habertürk
        Rui Hachimura'dan Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı - Magazin haberleri

        Rui Hachimura'dan Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı

        NBA yıldızı Rui Hachimura, İstanbul'u ziyaret etti. Hachimura, İstanbul turunu da sosyal medya hesabından Orhan Veli'nin 'İstanbul'u Dinliyorum' şiiriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 20:12 Güncelleme: 16.09.2025 - 21:07
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        Son dönemde Türkiye; Hollywood yıldızlarından; dünyaca ünlü futbolculara kadar pek çok ünlü isme ev sahipliği yapıyor.

        Bu kez rotasını İstanbul'a çeviren kişi, NBA'in yıldız oyuncularından Los Angeles Lakers forması giyen Japon basketbolcu Rui Hachimura oldu.

        Rui Hachimura, Boğaziçi'nin büyüleyici manzarasından şehrin tarihi simgelerine, Beşiktaş'tan Eminönü'ne kadar birçok noktayı keşfetti.

        Gezilerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Rui Hachimura, sadece gezi fotoğraflarını paylaşmakla yetinmedi.

        Rui Hachimura, Orhan Veli Kanık'ın 'İstanbul'u Dinliyorum' şiirinden "İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı" alıntısını da paylaşıp, İstanbul'a olan hayranlığını dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Rui Hachimura

