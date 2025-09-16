Rui Hachimura'dan Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı

Son dönemde Türkiye; Hollywood yıldızlarından; dünyaca ünlü futbolculara kadar pek çok ünlü isme ev sahipliği yapıyor.

Bu kez rotasını İstanbul'a çeviren kişi, NBA'in yıldız oyuncularından Los Angeles Lakers forması giyen Japon basketbolcu Rui Hachimura oldu.

Rui Hachimura, Boğaziçi'nin büyüleyici manzarasından şehrin tarihi simgelerine, Beşiktaş'tan Eminönü'ne kadar birçok noktayı keşfetti.

Gezilerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Rui Hachimura, sadece gezi fotoğraflarını paylaşmakla yetinmedi.

Rui Hachimura, Orhan Veli Kanık'ın 'İstanbul'u Dinliyorum' şiirinden "İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı" alıntısını da paylaşıp, İstanbul'a olan hayranlığını dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram