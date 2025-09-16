Habertürk
        Haberler Dünya Vladimir Putin askeri üniforma giydi | Dış Haberler

        Vladimir Putin askeri üniforma giydi

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zapad 2025 tatbikatının ardından askeri yetkililere ve yabancı askeri gözlemcilere teşekkürlerini iletti. Vladimir Putin'in askeri üniforma giydiği görüldü.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.09.2025 - 20:43 Güncelleme: 16.09.2025 - 21:10
        Putin askeri üniforma giydi
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile Rusya ortaklığında gerçekleştirilen Zapad 2025 askeri tatbikatının ardından, askeri yetkililere ve yabancı askeri gözlemcilere teşekkürlerini iletti.

        TASS'ın haberine göre, Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile birlikte askeri yetkililer ve diplomatik temsilcilerle görüştü.

        Putin,"Katılımlarınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Umarım, profesyonel açıdan sizler için faydalı olmuştur. Ülkelerimiz arasında üst düzey güven inşası açısından bu çok faydalı." dedi.

        Vladimir Putin ayrıca, Rus ordusunun gelişimini işaret ederek "Rus ordusunun, modern askeri savaştaki tecrübesine dayalı olarak kendini nasıl geliştirdiğini gördünüz." şeklinde konuştu.

        Putin ayrıca, tatbikatta da kullanılan silahların sergilendiği alanı ziyaret etti.

        65 kuruluşun katılımıyla 405 adet ürünün sergilendiği alanda birçok farklı silah türünün görülebildiği aktarıldı.

        BELARUS'TAN AÇIKLAMA

        Belarus Genelkurmay Başkanı Pavel Muraveyko, Rusya ile düzenledikleri Zapad-2025 askeri tatbikatında stratejik olmayan nükleer silahlar ve Oreşnik balistik füze sisteminin kullanımına yönelik çalışma yapıldığını bildirdi.

        Muraveyko, Zapad-2025 tatbikatının sona ermesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Büyük çaplı stratejik tatbikatın aktif aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Muraveyko, bu tatbikatın otomatik olarak bugün sona ereceği anlamına gelmediğini dile getirdi. Muraveyko, "Tatbikat, son savaş aracı parkına çekilip, son asker kalıcı konuşlandığı yere döndüğünde sona erer." ifadesini kullandı.

        Muraveyko, tatbikat esnasında tüm belirlenen görevlerin yerine getirildiğine işaret ederek, "Önemli etkinlikler arasında stratejik olmayan nükleer silahların kullanımının planlanması ve değerlendirilmesi, Oreşnik mobil füze sisteminin konuşlandırılması ve değerlendirilmesi yer aldı." dedi.

        İnsansız hava araçlarıyla farklı biçimlerde mücadele etmeyi öğrendiklerini aktaran Muraveyko, "Birliklerimizin hava savunma sistemi kusursuz çalıştı ve hedeflenen tüm hava hedeflerini düşürdü." diye konuştu.

        Muraveyko, askerlerin modern şartlardaki çatışmalarda hayatta kalmayı sağlayan unsurları hazırladıklarını belirterek, bunun, tatbikatın en önemli sonucu olduğunu ifade etti.

        Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2025, 12 Eylül'de her iki ülkenin topraklarında başlamıştı.

        Tatbikata, Polonya gibi bazı NATO üyesi sınır ülkeleri tepki göstermişti.

