        Samsun'da kereste fabrikasında yangın çıktı - Güncel haberler

        Samsun'da kereste fabrikasında yangın çıktı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yaklaşık 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 22:05 Güncelleme: 17.09.2025 - 00:44
        Kereste fabrikasında yangın
        Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyelerine ait tankerlerle müdahale edildi.

        Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Yangın, yaklaşık 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kereste fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ekipleri, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü'müzün TOMA'ları koordine oldu. Çarşamba Havalimanı'ndan köpüklü itfaiye aracı geldi. Orman işletme ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Geçmiş olsun." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

