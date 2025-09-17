Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 SICAKLIK BATIDA VE GÜNEYDE NORMALİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle: REKLAM ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık BURSA: 30, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 30, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 30, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık ADANA: 36, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık HATAY: 33, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık KONYA: 30, Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu REKLAM TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 24, Az bulutlu ve açık KARS: 22, Az bulutlu ve açık MALATYA: 31, Az bulutlu ve açık VAN: 26, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 36, AZ bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık