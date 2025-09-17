Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK BATIDA VE GÜNEYDE NORMALİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:
ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık
BURSA: 30, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 30, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 30, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık
ADANA: 36, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık
KONYA: 30, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık
BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 24, Az bulutlu ve açık
KARS: 22, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 31, Az bulutlu ve açık
VAN: 26, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 36, AZ bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık