        Hava durumu İstanbul | MGM 17 Eylül hava durumu, son dakika hava

        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 07:03 Güncelleme: 17.09.2025 - 08:25
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK BATIDA VE GÜNEYDE NORMALİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

        ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 30, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 30, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 30, Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 24, Az bulutlu ve açık

        KARS: 22, Az bulutlu ve açık

        MALATYA: 31, Az bulutlu ve açık

        VAN: 26, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 36, AZ bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
