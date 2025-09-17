Habertürk
        İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de zorunlu göç sürüyor | Dış Haberler

        İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de zorunlu göç sürüyor

        İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde sürdürdüğü saldırıları devam ederken, İsrail ordusu dün sabaha Gazze'yi işgal için kara saldırılarına başladığını bildirdi. İsrail'in saldırılara başlamasının ardından yaklaşık 1 milyon Filistinli zorunlu göç için yola çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2025 - 07:24 Güncelleme: 17.09.2025 - 07:24
        • 1

          İsrail ordusu, dün sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını bildirdi.

        • 2

          İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere yönelik yoğun saldırıları ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, Gazze'nin güneyine doğru göç etmeye devam ediyor.

        • 3

          Filistinlilerin, yanlarına alabildikleri eşyalarla araçlarıyla veya yaya olarak Reşid Caddesi üzerinden Gazze’nin güneyine doğru göç etmeye devam ettiği görüldü.

        • 4

          İSRAİL GAZZE'NİN KUZEYİNİ ZORLA BOŞALTMAK İSTİYOR

          İsrail yönetimi, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bulunduğu Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak istiyor.

        • 5

          Bunun için ise 1 milyona yakın Filistinlinin büyük kısmının sığındığı Gazze kentini işgal ederek buradakileri güneye sürmeyi hedefliyor.

        • 6

          Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayımladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.

        • 7
        • 8

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

