Microsoft'tan İngiltere'ye 30 milyar dolarlık yatırım

Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek İngiltere ziyareti öncesinde bir blog yazısı kaleme aldı.

AA'nın haberine göre; yazıda, Microsoft'un 2025'ten 2028'e kadar İngiltere'de yapay zeka altyapısı ve devam eden operasyonlara 30 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı bildirildi.

Bunun bu zamana kadar İngiltere'ye yapılan en büyük finansal taahhüt olduğuna işaret edilen yazıda, "Bu yatırım, İngiltere'nin bulut ve yapay zeka altyapısını oluşturmak için 15 milyar dolarlık sermaye harcamalarını da içeriyor." ifadesine yer verildi.

Yazıda bu yatırımın Nscale şirketi ile ortaklaşa 23 binden fazla gelişmiş grafik işlem birimi içeren ülkenin en büyük süper bilgisayarının kurulmasını sağlayacağı aktarıldı.

Söz konusu yatırımın, İngiliz şirketlerden gelen artan yapay zeka talebini karşılamak için Microsoft veri merkezinin kapsamını da genişleteceğine işaret edilen yazıda, yatırımın diğer yarısının ise İngiltere genelinde şirketin devam eden faaliyetlerini destekleyeceği belirtildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.