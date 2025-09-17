Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Fenerbahçe erteleme maçında Alanyaspor karşısında: İşte muhtemel 11'ler! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe erteleme maçında Alanyaspor karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken Alanyaspor karşılaşması Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle ertelenmişti. Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor erteleme maçı bu akşam oynanacak. İşte mücadeleye dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2025 - 11:54 Güncelleme: 17.09.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında bu akşam Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

        • 3

          Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor.

          Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.

        • 4

          FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

          Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.

        • 5

          STATÜ NEDENİYLE OYNAYAMAYACAKLAR

          Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak.

          İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.

        • 6

          19. RANDEVU

          Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 19. kez ligde mücadele edecek.

          İki ekibin bugüne kadar 18 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

          Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 39 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.

        • 7

          İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

          Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez İstanbul'da karşılaştı.

          Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

          Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 20 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.

        • 8

          EN FARKLI GALİBİYETLER

          İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

          Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

          Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

        • 9

          İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i:

          Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri

        • 10

          Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        İş insanının kardeşini kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        İş insanının kardeşini kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        Kahve fiyatları rekor seviyelerde
        Kahve fiyatları rekor seviyelerde
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        Kimlere ölüm aylığı bağlanır?
        Kimlere ölüm aylığı bağlanır?
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Habertürk Anasayfa