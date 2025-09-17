Murat Dalkılıç, yanlış ameliyat kurbanı

Cyrano de Bergerac, uzun burnundan dolayı ne kadar ıstırap yaşadıysa Murat Dalkılıç, burun kemiği yüzünden ıstırap yaşıyor.

Murat Dalkılıç'ın bu kadar çok burun ameliyatı olması başlarda estetik kaygılarından dolayı olduğu düşünüldü. Ameliyat sayısı öylesine arttı ki işin içinde bir tuhaflık olduğu anlaşıldı. Dalkılıç'ın; "Estetik kaygısıyla değil, sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oluyorum" şeklindeki açıklaması da vahim durumu gözler önüne serdi.

Murat Dalkılıç, doğuştan gelen ve dışarı doğru yönelen burun kemikleri yüzünden bugüne kadar 11 kez ameliyat oldu. Bu durum, Dalkılıç'ın sosyal hayatını ve konser takvimini de etkiledi. Bu nedenle birçok konserini ya iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldı.

Murat Dalkılıç'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek sayıda burun ameliyatı olmasının nedeni de ortaya çıktı. Dalkılıç, bugüne kadar 11 kez ameliyat olmasının nedeni ilk ameliyatlardan birinin hatalı yapılmasından dolayı olduğunu dile getirdi. Dalkılıç; konuyla ilgili olarak; "Süreç devam ediyor. Bu problem çocukluğumdan beri var. Ben de yanlış ameliyat sonucu biraz ters bir sürece girdim. Bayağı da bir zorlandım. Hâlâ devam ediyor. Herhalde önümüzdeki yıla kadar da süreç devam edecek gibi" sözleriyle açıklamada bulundu.

CYRANO DE BERGERAC KİMDİR? Cyrano de Bergerac, 17'nci yüzyılda yaşamış, uzun burnuyla da nam salmış Parisli şair, oyun yazarı ve silahşordur. Hayatı, Fransız şair ve oyun yazarı Edmond Rostand tarafından sahnelendi.