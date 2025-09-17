Ambulanslar için yeni uygulama! Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yeni sistemle, ambulansın yakınındaki araçların radyolarına frekans üzerinden "Lütfen ambulansa yol verin" anonsu iletilerek, sürücülerin uyarılması sağlanacak.

REKLAM advertisement1

AA'da yer alan habere göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli doktorlar tarafından, ambulans sireninin yoğun trafik ya da gürültü nedeniyle duyulamadığı durumlarda sürücüleri doğrudan bilgilendirmek amacıyla, ileri düzey radyo frekans modülü mühendislik teknikleriyle özel bir cihaz geliştirildi.

Ambulanslara yerleştirilen cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre yakınındaki araçlardaki frekanslarda ikaz yayını yapacak ve araç içi radyolara aynı anda ulaşarak, "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin" anonsları iletecek.

REKLAM

Sistem sayesinde sürücüler panik yaşamadan doğru tarafa yönelerek, ambulanslara yol verebilecek. Projeyle, ambulanslara yol verilmesini teşvik etmek, sürücülere "fermuar yöntemi" ile doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırmak, siren sesinden kaynaklı panik nedeniyle ikinci kazaların önüne geçmek ve hastaların yaşama şansını artırmak amaçlanıyor.

Yeni sistemle, ambulansların trafik ışıklarında ve yoğun kavşaklarda bekleme süresi azalacak, hastalara daha kısa sürede ulaşılacak, daha fazla yaşam kurtarılacak ve toplumda "Ambulansa yol vermek bir tercih değil, bir yaşam meselesidir" bilinci yerleşecek. Çalışmayla ayrıca, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde trafik güvenliği projeleriyle entegre edilebilecek bir model oluşturulması hedefleniyor. "ŞEHİR İÇİNDE 8 DAKİKADA VATANDAŞA ULAŞABİLİYORUZ" İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine, İstanbul'da vatandaşın her türlü sağlık problemini çözmek için mücadelelerinin devam ettiğini söyledi. Acil sağlık hizmetlerinde vatandaşların hızlı bir şekilde sağlık tesislerine ulaştırılmasının önemli olduğunu belirten Güner, bu noktada ambulans hizmetinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. REKLAM Güner, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığında zamanla bir yarışın başladığını vurgulayarak, "Burada en önemli husus hızlı bir şekilde hastanın bulunduğu lokasyondan alınıp doğru hekime, doğru tedavi merkezine götürülmesi. Bu konuda iyiyiz. Şehir içinde 8 dakika ve kırsal bölgede yaklaşık 12, 13 dakikada vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz." dedi.

İstanbul'un en büyük problemlerinden birinin trafik olduğunu aktaran Güner, bu nedenle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulansların vakalara ulaşma süresinin uzayabildiğini dile getirdi. "BAZEN AMBULANSIN GELDİĞİNİ ŞOFÖRLERİMİZ FARK EDEMİYOR" Doç. Dr. Güner, İstanbul'da 350 acil sağlık istasyonunda 507 ambulansla vatandaşlara sağlık hizmeti verdiklerini ifade etti. Ambulansların trafikte yaşadığı sorunların çözümü için Sağlık Bakanlığının fermuar sistemini uygulamaya aldığını vurgulayan Güner, İstanbul'da fermuar sisteminin başarıyla uygulandığını söyledi. Güner, İstanbul'da ambulansların trafikteki araçları siren ve tepe lambasıyla uyardığını belirterek, "Trafikte ne kadar tepe lambasıyla, sirenle uyarı yaparsanız yapın, bazen ambulansın geldiğini şoförlerimiz fark edemiyor. İstanbul'da özel bir uygulamayı başlatıyoruz. Araçların radyo frekansına girerek, sürücüler müzik veya radyo dinlerken frekansta ambulansın geldiğini uyaran uyarılar yapacağız. Bu otoyollarda, köprülerde, tünellerde yapılan uyarıya benzeyen bir sistematik." diye konuştu. REKLAM Pilot olarak başlatılan uygulamanın bütün İstanbul'a yaygınlaştırılacağını dile getiren Güner, "Bu uygulama Türkiye'de, dünyada da ilk. Bu bizim için bir göstergedir. Çünkü dünyanın sağlık başkenti İstanbul'dayız. İlk bizim yapmamız zaten gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNÜ BÜTÜN SİSTEMDEKİ AMBULANSLARA YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ" İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdurrahman Kavuncu ise İstanbul'un dünyanın en yoğun trafik sorunu yaşayan şehirlerin başında yer aldığını belirtti. Trafik yoğunluğundan ambulansların hastalarını sağlık tesislerine geç götürdüğünü vurgulayan Kavuncu, bu nedenle süreyi kısaltmaya çalıştıklarını söyledi. Kavuncu, yaşanan sorunu çözmek için kafa yorduklarını ve yeni bir sistem geliştirdiklerini anlatarak, "Ürettiğimiz şey, diğer sürücülerin günlük dinledikleri radyolara anons verme mantığına dayalı bir radyo yayını yaptık. Bu radyo yayınıyla da etraftaki araçların radyolarına nüfuz edip, onları dinledikleri kanaldan başka bir kanala çekip orada mesajımızı vermek şeklinde oldu." dedi. Yaptıkları sistemin bir mühendislik çalışması olduğunu vurgulayan Kavuncu, "Yaptığımız ürün etraftaki 30 metre ile yaklaşık 200 metre çapına yayın yapabilecek bir radyo frekansı. Bu ölçüyü kendimiz ayarlayabiliyoruz. İster 50 metre yaparız, ister 100 metre yaparız. Böylece etraftaki sürücüler daha duyarlı ve farkındalık yaratmış olacak." diye konuştu.

Dr. Kavuncu, trafikteki sürücülerin farkındalığını sağlamak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Yaklaşan ambulanslara yol vermelerindeki önemi anlatmak istiyoruz, fermuar modelini işletmek istiyoruz. Bize katkısı olacak. En çok da hastalarımıza daha hızlı sürede ulaşmalarını sağlayacağız. Duyarlı sürücü yaklaşan ambulansın siren sesinden yol verme gayreti hissediyor ve kendisini bir stres altında hissediyor. Bununla beraber ikinci kazalar yapabiliyor veya ambulansa yol vermeyi beceremiyor. Bu telaşı da ortadan kaldırmış olacağız. Ürün kendi mühendisliğimizin bir çıktısı. Bu çok başarılı oldu. Ürünü bütün sistemdeki ambulanslara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Böylece hastamıza daha güvenli ulaşacağımız gibi onu daha da güvenli taşıyacağımıza inanıyoruz. Siren ve ışık uyarı cihazlarımız devam edecek. Biz buna ek olarak radyo frekansı üzerinden de ricamızı iletmiş olacağız sürücülerimize."