Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi | Dış Haberler

        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi

        AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich için yaptırım önergesi verdi. AB Komisyonu ayrıca üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını teklif etti

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 17.09.2025 - 14:00 Güncelleme: 17.09.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich için yaptırım önergesi verdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etti.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Brüksel'de düzenledikleri ortak basın toplantısında İsrail'e yönelik yaptırım teklifinin detaylarını açıkladı.

        "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırısı, savaşın yeni bir tırmanışıdır ve insani krizi daha da derinleştirecektir." diyen Kallas, aşırılık yanlısı İsrailli bakanlara, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı yerleşimcilere ve bunu destekleyen kuruluşlara yönelik yaptırım paketi sunduğunu duyurdu.

        REKLAM

        Kallas, "Çok açık olmak istiyorum, amaç İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki insani durumu iyileştirmek." değerlendirmesini yaptı.

        Tüm üye ülkelerin Gazze'deki durumun sürdürülemez olduğu konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Kallas, "Savaş sona ermeli, acılar sona ermeli ve tüm esirler serbest bırakılmalı. Bu amaca ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmalıyız. Ayrıca, Batı Şeria'da iki devletli çözümün uygulanabilirliğini azaltan tehlikeli gelişmeleri de gözden kaçırmamalıyız." diye konuştu.

        Kallas, "AB Komisyonu, ticaret imtiyazlarının kısmen askıya alınmasına yönelik bir öneriyi kabul etti." ifadesini kullandı.

        İSRAİL ÜRÜNLERİNE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK

        Önerinin detaylarını paylaşan AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Sefcovic, teklifleri kapsamında İsrail ile ilişkilerde Avrupa-Akdeniz Anlaşması'nın ticaretle ilgili temel hükümlerinin askıya alınacağını belirtti.

        "İnsan haklarına ve demokratik ilkelere" saygının İsrail'le AB arasındaki anlaşmanın temel unsurları olduğunu anımsatan Sefcovic, "Teklif edilen askıya alma kararı, İsrail'e tanınan tercihli muameleyi hedef alıyor. Bu, malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı, hizmet sağlanması, kamu alımları, rekabet ve fikri mülkiyet haklarını kapsamaktadır." bilgisini paylaştı.

        REKLAM

        Sefcovic, "Bu, uygulamada İsrail'den AB'ye yapılan ithalatın AB pazarına tercihli erişim hakkını kaybedeceği ve bu mallara, AB'nin serbest ticaret anlaşması bulunmayan diğer üçüncü ülkelere uygulanan düzeyde gümrük vergisi uygulanacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

        Gazze'de devam eden insani kriz göz önüne alındığında bu önlemin uygun ve orantılı olduğuna inandıklarını dile getiren Sefcovic, söz konusu teklife ilişkin kararın AB Konseyi'nde nitelikli çoğunlukla alınacağını anımsattı.

        Sefcovic, AB ile İsrail arasında 2024 yılında toplam mal ticaretinin 42,6 milyar avroya ulaştığına, AB'nin İsrail'in en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çekti.

        Teklif edilen kısmi askıya alma kararının giderek aciliyet kazanan bir duruma karşı dikkatle değerlendirilmiş bir yanıt niteliği taşıdığına işaret eden Sefcovic, Gazze'deki insani krizi sona erdirmenin zamanının geldiğini söyledi.

        AB Komisyonunun teklifi, AB Konseyi'nde üye ülkeler tarafından görüşülecek. Konseyde kabul edilmesi için ise nitelikli çoğunluk gerekiyor. Reuters ise bu önlemin şu anda Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında kabul edilmesi için yeterli desteğe sahip olmadığını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Habertürk Anasayfa