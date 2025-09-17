Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel 1 haftalık hava tahminini yazdı

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel 1 haftalık hava tahminini kaleme aldı. Öztel'in yazısı şöyle:

Türkiye’de yaz mevsimi güney bölgelerde sürüyor, gündüz sıcaklıkları gölgede dahi 30°C’lerde. İzmir tıpkı Ağustos ayında olduğu kadar sıcak, gecelerde ise artık yavaşça hissedilen bir serinleme var. Türkiye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde geceler üşütüyor, gündüzler serin başlıyor. Bu geceden itibaren çoğu kuzey merkeze yağmur getirecek yeni bir soğuk havanın etkisine giriyoruz. İstanbul yarın gündüz yine 22-23°C’lere tırmanacak.

REKLAM advertisement1

İSTANBUL'DA YAĞMUR BAŞLAYABİLİR

REKLAM

Polonya-Romanya-Bulgaristan-Türkiye rotasıyla ilerleyen yeni bir soğuk cephe, bu gece saatlerinden itibaren Marmara’da yağışların oluşmasına ve havanın soğumasına yol açacak. Gece yarısı olurken İstanbul ve çevresinde yağmur başlayabilir. İstanbul’da 18 Eylül Perşembe günü de erken saatlerden itibaren hafif ve orta kuvvette yağmasını bekliyoruz, bu durum özellikle Avrupa yakasındaki su havzalarına, barajlara katkı yapabilir. Hava sıcaklıkları Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ çevresinde 22-23°C’lere kadar azalacak. Son zamanların en serin gününü 18 Eylül Perşembe yaşayacağız, sabah dışarı çıkarken uzun kollu giysiler tercih edilebilir. Hissedilen sıcaklık erken saatlerde 18°C, gün içinde ise 22°C civarında olacak.

DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞLAR Yaklaşan hava değişimi fırtına ile, kuvvetli rüzgarlar ile olurken, Karadeniz açıklarında gemilerin zorlanacağı 3-4 gün yaşanacak. Yağışlar Karadeniz’de mevsimin ilk sellerine yol açabilir, hava tahminlerinde 4 gün içinde 200 mm gibi aşırı yağış düşmesi muhtemel yerler var. Batı Karadeniz’de kuvvetli sağanak uzun süre ısrar etmeyecek görünüyor fakat Doğu Karadeniz’de yarından itibaren 3 gün aralıklarla kuvvetlenen şekilde sağanak bekleniyor. Bu durumu oluşturan alçak basınç, Karadeniz’de deniz üzerinde 3 güne kadar etkin olacak ve denizden aldığı su buharını rüzgarlarıyla Karadeniz kıyılarına taşıyacak. Benzer yerlerde uzun süreli yağış sonucu özellikle 19 Eylül Cuma günü sel tehlikesi var, perşembe günü de aslında sel riski var ancak yağışın kuvvetini azaltmadan cuma günü de süreceği, toprağın suya daha doygun olan haliyle sel oluşmasına izin verebileceği görülüyor. Bölgede özellikle Artvin, Rize, Ordu ve Giresun kıyılarında önlem alınmalı. Artvin-Hopa ve yakın çevresi şimdilik en riskli alan olarak görülüyor fakat yağışlar yine yakın yerlerde şiddetli olabilir. Trabzon kıyıları da bu kuvvetli yağışlardan etkilenecek. Hava sıcaklıkları bu kesimde gündüz 18°C’ye kadar geriliyor.

SÜRPRİZ KAR YAĞIŞI HESABA KATILMALI Ege ve Akdeniz ise kuzey bölgelerde olacak bu hava olaylarından pek etkilenmeyecek, İzmir-Çeşme-Bodrum arasında rüzgar daha hızlı esebilir. Antalya’da sıcak günler, 34°C’ye ulaşan sıcaklıklar kaydedilecek. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu benzer şekilde 30°C’nin üstünde, güneşli bir hafta sonuna uzanacak. Doğu Anadolu’da ise yerel olarak kuvvetli, bölgenin Karadeniz’e yakın kesimlerde yükseklerde kar şeklinde yağış görülebilir. Rize ve Artvin yaylalarında da gelecek 3 gün kar yağışı görülecektir. Kar nedeniyle bazı yayla yollarında ulaşım kesilebilir, aksayabilir. Hafta sonu Artvin, Rize ve Trabzon yükseklerinde bulunacaklar bu sürpriz kar yağışını hesaba katmalı. EGE VE AKDENİZ'DE YAĞMUR İHTİMALİ DÜŞÜK Türkiye, içinde bulunduğu kuraklıktan henüz kurtulamadı. Kuzey bölgelerde Ukrayna çevresinden Balkanlar rotasıyla ülkemize gelen, yağmur getiren hava değişimleri olabiliyor. Anadolu ve özellikle Ege ve Akdeniz ise bu yağışlardan, serinlikten etkilenmiyor. Bu durum İzmir ve çevresindeki çoğu merkezde suyun bitmesine yol açtı, yağmursuz günler sürecek görünüyor. Hava tahminlerinde İzmir, Muğla, Manisa, Uşak gibi merkezler için ay sonuna kadar yağmur ihtimali çok düşük, elimizdeki suyla bir süre daha idare etmek durumunda kalabiliriz.