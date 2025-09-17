Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        11
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        8
        Samsunspor
        SAMS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        5
        Kasımpaşa
        KSM
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Semedo ve En-Nesyri'nin golleriyle öne geçse de 90+3'te İrfan Can Eğribayat'ın inanılmaz hatası sonrası Yusuf Özdemir'in kafa golüne engel olamadı. 5 maç sonunda 11 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 18:59 Güncelleme: 17.09.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadıköy'de soğuk duş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve mücadelesinde yara aldı.

        Akdeniz ekibi güçlü rakibi karşısında 18. dakikada İbrahim Kaya'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda bastıran sarı-lacivertliler 72. dakikada Nelson Semedo ve 76. dakikada En-Nesyri ile 2-1 öne geçmeyi başardı.

        İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN İNANILMAZ HATA!

        Fenerbahçe üç puanı almak üzereyken, 90+3'te İrfan Can Eğribayat'ın inanılmaz hatası sonrası adeta yıkıldı.

        Milli kaleci, Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu ellerinden kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. Bu golle skor 2-2'ye gelirken, son dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi de sonuç vermedi ve sarı-lacivertliler bir puana razı oldu.

        Ligde ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, puanını 11 yaparken, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

        İki maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise puanını 8'e çıkardı.

        TALISCA PENALTI KAÇIRDI

        Fenerbahçe'de Anderson Talisca, ikinci yarıda penaltı atışından yararlanamadı.

        REKLAM

        Sarı-lacivertliler, VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle 57. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Talisca'nın vuruşunu kaleci Ertuğrul çıkardı.

        Brezilyalı yıldız böylece, bu sezon Göztepe maçının ardından ikinci kez penaltı kaçırdı.

        TEDESCO'DAN İLK PUAN KAYBI

        Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine göreve getirilen teknik direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ikinci maçına çıktı.

        İlk müsabakasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden İtalyan teknik adam, ikinci maçında ilk puan kaybını Alanyaspor karşısında yaşadı.

        Stat: Chobani

        Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo (Dk. 82 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski (Dk. 71 Cenk Tosun), Talisca (Dk. 71 Levent Mercan), Oğuz Aydın (Dk. 52 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Enes Keskin (Dk. 82 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta (Dk. 82 Janvier), Maestro, İbrahim Kaya (Dk. 67 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 74 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 82 Efecan Karaca)

        Goller: Dk. 18 İbrahim Kaya, Dk. 90+3 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Dk. 72 Semedo, Dk. 76 En-Nesyri (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 62 Ogundu, Dk. 86 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor), Milan Skriniar (Maç bittikten sonra) (Fenerbahçe)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Lavrov: Meşru hedef olurlar
        Lavrov: Meşru hedef olurlar
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Habertürk Anasayfa