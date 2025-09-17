Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Semedo ve En-Nesyri'nin golleriyle öne geçse de 90+3'te İrfan Can Eğribayat'ın inanılmaz hatası sonrası Yusuf Özdemir'in kafa golüne engel olamadı. 5 maç sonunda 11 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve mücadelesinde yara aldı.
Akdeniz ekibi güçlü rakibi karşısında 18. dakikada İbrahim Kaya'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda bastıran sarı-lacivertliler 72. dakikada Nelson Semedo ve 76. dakikada En-Nesyri ile 2-1 öne geçmeyi başardı.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN İNANILMAZ HATA!
Fenerbahçe üç puanı almak üzereyken, 90+3'te İrfan Can Eğribayat'ın inanılmaz hatası sonrası adeta yıkıldı.
Milli kaleci, Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu ellerinden kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. Bu golle skor 2-2'ye gelirken, son dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi de sonuç vermedi ve sarı-lacivertliler bir puana razı oldu.
Ligde ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, puanını 11 yaparken, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
İki maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise puanını 8'e çıkardı.
TALISCA PENALTI KAÇIRDI
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, ikinci yarıda penaltı atışından yararlanamadı.
Sarı-lacivertliler, VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle 57. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Talisca'nın vuruşunu kaleci Ertuğrul çıkardı.
Brezilyalı yıldız böylece, bu sezon Göztepe maçının ardından ikinci kez penaltı kaçırdı.
TEDESCO'DAN İLK PUAN KAYBI
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine göreve getirilen teknik direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ikinci maçına çıktı.
İlk müsabakasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden İtalyan teknik adam, ikinci maçında ilk puan kaybını Alanyaspor karşısında yaşadı.
Stat: Chobani
Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo (Dk. 82 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski (Dk. 71 Cenk Tosun), Talisca (Dk. 71 Levent Mercan), Oğuz Aydın (Dk. 52 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Enes Keskin (Dk. 82 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta (Dk. 82 Janvier), Maestro, İbrahim Kaya (Dk. 67 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 74 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 82 Efecan Karaca)
Goller: Dk. 18 İbrahim Kaya, Dk. 90+3 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Dk. 72 Semedo, Dk. 76 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 62 Ogundu, Dk. 86 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor), Milan Skriniar (Maç bittikten sonra) (Fenerbahçe)