Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sergey Lavrov: Meşru hedef kabul edilecekler | Dış Haberler

        Sergey Lavrov: Meşru hedef kabul edilecekler

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker konuşlandırma isteklerine dair "Bunlar, meşru askeri hedef olarak kabul edilecek." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 18:36 Güncelleme: 17.09.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lavrov: Meşru hedef olurlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın ABD yönetiminin krizin çözümüne yönelik yaklaşımını sabote ettiğini belirterek, "Hem Avrupalılar hem de Ukrayna yönetimi, (ABD Başkanı Donald) Trump'ı barışı sağlama girişimlerinden vazgeçmeye, Rusya ile çatışma konusunda ikna etmeye çalışıyorlar." dedi.

        Lavrov, başkent Moskova'da yabancı misyon temsilcileriyle Ukrayna krizine dair yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

        Toplantıda konuşan Lavrov, Ukrayna krizine değinerek, Kiev yönetiminin savaşı sürdürme yönünde yaklaşım sergilediğini söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Alaska'daki zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleri Kiev yönetimine ilettiğini aktaran Lavrov, "Anladığımız kadarıyla Kiev yönetimi, bu değerlendirmeleri reddediyor. Bununla birlikte Kiev'in ABD yönetiminin çözüme yönelik yaklaşımını her türlü sabote etmeye çalıştığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını eleştirerek, "Hem Avrupalılar hem de Ukrayna yönetimi, Trump'ı barışı sağlama girişimlerinden vazgeçmeye, Rusya ile çatışma konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Esasen (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşını Trump'ın savaşına dönüştürmek için çabalıyorlar. Avrupa Birliği (AB) ile NATO da aynı çizgiyi izliyor. Onlar da krizin barış çözüm sürecini baltalamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde yer almak istediğine dikkati çeken Lavrov, "Müzakere masasında yerleri yok." dedi.

        Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da askeri birlikleri konuşlandırma niyetinde olduğuna işaret ederek, "Bunlar, meşru askeri hedef olarak kabul edilecek." diye konuştu.

        Kiev'in Rusya'yı Ukrayna'da sivil altyapı ve sivillere yönelik saldırı düzenlemekle suçladığına değinen Lavrov, bunun doğru olmadığını savundu.

        "Batı, Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören kararı ihlal ediyor"

        Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğini tarafsızlık ilkesini ihlal etme konusunda eleştirerek, şunları kaydetti:

        "Maalesef son yıllarda bu ilkenin ciddi şekilde ihlal edildiğini görüyoruz. BM Şartı'nın 25. maddesinde tüm üye devletlerin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uymasını öngören ilke de çiğnendi. Batı, Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören karar dahil BMGK'nin diğer kararlarını ihlal ettiği gibi bu ilkeyi de ihlal ediyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Habertürk Anasayfa