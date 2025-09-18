Ali Koç'tan sert açıklamalar! "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-2 biten Alanyaspor maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere maçın hakemi Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösteren Ali Koç, "Bu, pazar günkü seçim öncesi bize yapılmış bir operasyondur. Pazar günü seçim olmasaydı TFF'ye binlerce kişiyle yürürdük. Yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesiyi bekleyeceğiz. Cihan Aydın bir daha bu stada gelemez" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakemleri hedef alan açıklamalarda bulundu. Maçın son saniyelerinde yaşana pozisyonda iki penaltı beklediklerini belirten Koç, hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak'ı kendilerine operasyon yapmakla suçladı.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
"KİMSE BANA DİJİTAL ATAMA HİKAYESİ ANLATMASIN"
"Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi soyunma odasında. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra."
"FERHAT GÜNDOĞDU'NUN NE OLDUĞUNU BÜTÜN ÜLKE GÖRECEK"
"Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'nın kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz."
"BUNU YOLLAYAN, SORUMLUSUDUR"
"Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur.
Sayın Başkan, size sesleniyorum. VAR hakemi hata yapamaz dediniz. Tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK başkanınızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen ve lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu kişiyi konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz, niye araştırmıyorsunuz? Zaten hakemlik kariyeri açısından MHK başkanlığı yapacak biri değil. Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular Ahmet Şahin diye, asıl oydu. Seçim öncesi bu hakemin buraya atanması seçimler öncesi bir müdahaledir."
"PEŞİNDE OLACAĞIM"
"Ben başkan olayım ya da olmayayım, hayatta olduğum müddetçe Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyeti temsil ettiğinin açıklanana kadar peşinde olacağım. Fenerbahçe camiası neyin ne olduğunu biliyor."
"BU İŞİN İNTİKAMI OLACAK"
Geçen hafta burada çizgiyi geçen topa gol verilmedi. Kırmızı kart VAR'dan verildi. Rakibimiz attığı golün gol olduğunu iddia ediyor, biz yabancı hakemlere sorduğumuzda iptal olan gole, faul diyorlar. Tartışılabilir. Bize göre net faul. Ne oluyor da sadece o konuşuluyor. Fenerbahçe'nin çizgiyi geçen topuna gol konuşulmuyor. Yapı derken bu... Bu işin intikamı olacaktır!"
"MHK BAŞKANI OLACAK KAPASİTEDE DEĞİL"
"Böyle iki tane hakem yollayıp, bize operasyon çekip, seçimleri etkilemek için... Pazar günü çok baskı yedik, Fenerbahçe'ye kıyak yapıldı havası yapılıyor ya... Bu zihniyet 100 milyonlarca Euro harcanan Türk futbolunun başında olamaz. Sayın TFF başkanı, iyi niyetinden şüphe edilmesini istemiyorsanız bu konuya derinlemesine bakmalısınız. Size bunu anlattım birkaç defa. Ne olur siz de bu kadar defansif olmayın ve araştırın. Kimdir nedir anlayın. Hakemlik sicili, MHK başkanı olacak kapasitede değil. Geçen seneden beri tahammülümüz yok."
"VAZİFELERİNİ YERİNE GETİRDİLER"
"Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başta MHK olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi, Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyet duramayacak. Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız. "Çok mu iyi oynadık, hayır. Beraberliği hak ettik mi, hayır. Penaltı kaçırdık, saçma sapan gol yedik. 3-0, 5-0, 4-1'ken olsa bir şey olmaz ama tamam. 2 pozisyon aynı anda penaltıyı VAR'ın çağırmaması, hakemin gördüğünü çalmaması olacak iş değil. Bu adamlar buraya bir vazife için geldi. Vazifelerini yerine getirdiler. Türk hakemleri, Fenerbahçe seçimlerine müdahil oluyorsa sözün bittiği yerdeyiz."
"Hacıosmanoğlu'nu aradım, pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum."
"HESAPLAŞMAM YENİ BAŞLIYOR"
"Biz başından beri yabancı VAR diyoruz. Burada da inatlaşma gidiyor. Zararı yok, faydası var. En azından hatalar dengeli dağıldı. Siz seyrettiniz mi son pozisyonu! Olacak iş değil! Ne olacak 2 puanımız! 2 tane daha pozisyona penaltı deniyor, onları geçiyorum. Al birini vur ötekine. Adamın vücut lisanı her şeyi gösteriyor. Pazar seçim olmasaydı, binlerce kişi TFF'ye yürürdük. Pazartesiyi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun, hesaplaşmam yeni başlıyor. Artık yeter."
"KUMAR OYNAYAN BİR HAKEM YA!"
"Belki VAR direktör yardımcısı da (Yaşar Kemal Uğurlu) hesaplaşıyor bizimle. Doğru bildiğimi, bedeli ne olursa olsun söyledim. Kumar oynayan bir hakem ya! Yakalanıyor bir şekilde. Savunması isteniyor, savunma vermeden emekliye ayırıyor.
Otel faturası, uçak faturası nedir, hiçbir şey bilinmiyor. Bu kişiyi VAR direktör yardımcısı yapılıyor, VAR direktörü olmadığı için VAR direktörü sayılır. VAR direktörü olabilecekse niye hakemliği bıraktı. Bedeli buysa söylemeye devam edeceğiz."
"TFF'ye başvuru maşvuru hep görsel şekilsel şeyler. Bizim yapacağımız çok daha şiddetli olacak. Pazar günü geçsin göreceksiniz."
"İSTERLERE SEZONUMU BİTİRSİNLER"
"Doğruları söylemeyen, bizleri uyutan, iyi niyetli gözüküp kafasının arkasında binbir türlü düşünce olan kişi MHK başkanı. Bunu burada bırakıyorum. İsterlerse sezonumu bitirsinler benim. Bu kalp, bu vücutta olduğu sürece bu adamın kimlerin akıl hocası olduğunu göstereceğim. Ondan sonra bakalım Fenerbahçe'nin karşısında durabilecekler mi?"
"BU ADAM BU STADA GELEMEZ"
"Biz ne yapacağız edeceğiz şampiyon olacağız. Üzülmeyin demiyorum, bu filmi çok gördünüz. Bu film her sene yeni bölümleriyle karşımıza çıkıyoruz. İbrahim Başkan temizlik yapmaya çalışıyor ama virüsler sistemde. Bugün de yaşadık. Bu adam bir daha buraya gelemez. Bu adam bu stadyuma gelemez. Fenerbahçeliler sokmaz. Binlerce kişi sahaya girer bu adam bir daha buraya gelirse.."