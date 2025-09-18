Habertürk
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü! | Son dakika haberleri

        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!

        İstanbul'da felaketin eşiğinden dönüldü. Güngören'de yaşanan olayda 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Bu sırada balkonda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 09:55 Güncelleme: 18.09.2025 - 10:09
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Güngören'de bir balkonun çöktüğü 5 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

        AA'da yer alan habere göre Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü.

        Vatandaşların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Polis ve zabıta, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

        Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.

