        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu

        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu

        ABD Merkez Bankası (Fed) dün faiz kararını açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde Bitcoin tuttuğu altın renkli heykeli de Kongre Binası'nın dışına yerleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 18.09.2025 - 10:54
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde Bitcoin tuttuğu 3,6 metrelik altın renkli heykeli, Fed'in faiz kararı açıklanırken Washington'da sergilendi.

        Heykel, Washington DC'deki Kongre Binası'nın tam karşısında yer aldı.

        Heykel için açılan X hesabında ve internet sitesinde, heykelin, Trump'ın "Bitcoin ve merkezi olmayan teknolojiler aracılığıyla finansın geleceğini ilerletme konusundaki sarsılmaz kararlılığına" bir övgü olduğu belirtildi. Heykelin açılışının Fed'in bu yıl ilk kez faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesiyle aynı zamana denk gelmesi ise dikkat çekti.

        Heykelin organizatörlerinden Hichem Zaghdoudi, ABC 7News DC'ye yaptığı açıklamada , heykelin 'devlet tarafından çıkarılan paranın geleceği hakkında tartışmaları ateşlemek için tasarlandığını ve modern siyaset ile finansal inovasyonun kesiştiği noktanın bir sembolü' olduğunu söyledi. Zaghdoudi yaptığı açıklamada "Bu herkese şunu göstermek için: Başkan olmasaydı, Bitcoin'in, kripto paraların, Bitcoin satın alan tüm bu büyük kurumların bu kadar yaygın bir şekilde benimsenmesi asla mümkün olmazdı. Bu, geleceğin göstergesidir ve bu bizim başkana teşekkürümüzdür" ifadelerini kullandı.

        Salı günü canlı yayında konuşan bir organizatör, heykelin hafif ve kolay taşınabilir olması için "son derece sert köpükten" yapıldığını söyledi. Organizatörlerin X hesabından yapılan paylaşımlarda heykelin hazırlanma aşaması da paylaşıldı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        Habertürk Anasayfa