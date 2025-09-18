Habertürk
        Havelsan'ın Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST'te tanıtıldı

        Havelsan’ın Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te tanıtıldı

        Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Deniz Kuvvetleri'nin ilk silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Sancar Milgem'i Habertürk TV'de tanıttı. Yapay zeka ile güçlendirilen araç, mayın tespiti, keşif ve ateş kabiliyetiyle öne çıkıyor.

        Giriş: 18.09.2025 - 13:59 Güncelleme: 18.09.2025 - 13:59
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST'te
        Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Habertürk TV yayınında, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ilk insansız deniz aracı Sancar Milgem’in özelliklerini ve TEKNOFEST’teki tanıtımını detaylı bir şekilde aktardı. Yapay zeka ve ileri teknolojiyle donatılan Sancar, TCG Anadolu ile amfibi görevlerde yer alırken, keşif, gözetleme ve savunma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Nacar, TEKNOFEST’in gençleri teknolojiyle buluşturarak insanlık yararına üretim vizyonunu desteklediğini vurguladı.

        SANCAR MİLGEM’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

        Sancar Milgem, Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Deniz Kuvvetleri’nin envanterine giren ilk insansız deniz aracı olarak öne çıkıyor. Yandan taramalı sonar sistemiyle su altındaki mayınları tespit edebilen araç, keşif ve gözetleme sistemleriyle stratejik görevlerde kullanılıyor. Ayrıca makineli silahıyla ateş kabiliyeti sunarak operasyonel etkinlik sağlıyor. TCG Anadolu ile entegre çalışabilen Sancar, geminin içinde amfibi görevlerde yer alabiliyor ve yanında destekleyici rol üstleniyor. 12 metre uzunluğundaki Milgem, 30 Knots seyir hızına da ulaşabiliyor.

        YAPAY ZEKA VE YAZILIMIN GÜCÜ

        Havelsan’ın yapay zeka ve yazılım alanındaki uzmanlığı, Sancar Milgem’in hareket kabiliyetinin temelini oluşturuyor. Dr. Nacar, TEKNOFEST’te gençlere bu teknolojinin işleyişini gösterdiklerini ve aracı deneyimleme fırsatı sunduklarını belirtti. “Havelsan daha çok yazılımlarıyla bilinir, ancak bugün gençler bu gemiye dokunabiliyor ve yapay zekayla nasıl hareket ettiğini öğrenebiliyor” diyen Nacar, teknolojinin erişilebilirliğine dikkat çekti.

        TEKNOFEST VE GENÇLERİN KATILIMI

        Nacar, TEKNOFEST’in gençleri teknolojiyle buluşturmadaki kritik rolünü vurguladı. “Gençlerin katılımı çok önemli. Biz teknolojiyi insanlığın barışı ve yararı için üretiyoruz” diyen Nacar, askeri teknolojilerde bile titizlikle çalıştıklarını ifade etti. TEKNOFEST’in, gençlerin insanlık yararına teknolojiler geliştirmesi için ilham verici bir platform olduğunu belirten Nacar, “Geleceğimizi gençlerimize güvenle emanet etmek için bu etkinliklere katılıyoruz” dedi.

        Sancar Milgem, Türk savunma sanayiinin insansız teknolojilerdeki yetkinliğini sergilerken, TEKNOFEST gibi platformlar genç nesilleri bu alana teşvik ediyor. Havelsan, yapay zeka ve yazılım alanındaki liderliğiyle, ulusal savunmaya ve insanlık yararına teknoloji üretimine katkı sağlamaya devam ediyor.

