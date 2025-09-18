MAÇ SONUCU: Eintracht Frankfurt: 5 - Galatasaray: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Leroy Sane'nin asistini gole çeviren Yunus Akgün, temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip ise 37. dakikada Doan'ın şutunda Davinson Sanchez'e çarpan topun ağları bulmasıyla skora dengeyi getirdi. Ardından 45+2'de Can Uzun ve 45+4'te Jonathan Burkardt'ın golleriyle Almanya ekibi, ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

İkinci yarının 66. dakikasında ise Jonathan Burkardt'ın şutunda yine Davinson Sanchez'e çarpan top ile ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Frankfurt, 75. dakikada Ansgar Knauff ile skoru 5-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Frankfurt maçtan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını puansız kapattı. Almanya ekibi ise puanını 3'e yükseltti.

Galatasaray, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Liverpool'u konuk edecek. Frankfurt ise Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

KAPTAN YUNUS, DEVLER LİGİ'NDE İLK GOLÜNÜ ATTI Müsabakaya kaptan çıkan Yunus Akgün, maçta gol perdesini açarak kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü attı. Sarı-kırmızılı formayla tek UEFA Şampiyonlar Ligi maçına 2018'de 18 yaşındayken Portekiz temsilcisi Porto karşısında çıkan Yunus, 4 dakika sahada kaldı. Eintracht Frankfurt müsabakasıyla yaklaşık 7 yıl sonra "Devler Ligi" heyecanını ikinci kez yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, kaptanlık pazubendini taktı. Müsabakanın 8. dakikasında fileleri havalandıran Yunus, kariyerinde ilk kez bir UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN FİLİSTİN VE DOĞU TÜRKİSTAN'A DESTEK Sarı-kırmızılı taraftarlar,maçta İsrail işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi. Mücadelede ikinci yarının başında tribünün en önündeki beyaz tişörtlü taraftarlar, "Özgür Filistin" yazısı oluşturdu. Taraftarlar, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları salladı. 16 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ Galatasaray'ın resmi kulvarlardaki 16 maçlık galibiyet serisi bitti. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde son yenilgisini geçen sezon yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 13 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası müsabakasını kazandı.

AVRUPA'DA 4 YIL SONRA 5 GOL YEDİ Galatasaray, Avrupa kupalarında yaklaşık 4 yıl aradan sonra kalesinde bir maçta 5 gol birden gördü. Son olarak 21 Temmuz 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bin 520 gün sonra aynı skorla mağlup oldu. SON 18 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 1 GALİBİYET Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI Galatasaray, UEFA turnuvalarında çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında İngiltere'nin Tottenham takımı karşısında elde eden sarı-kırmızılılar, sonrasında "Kupa 2"de 6 maça çıktı. Bu süreçte 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan "Cimbom" bu sezona da Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladı.

SON 10 DEPLASMAN MAÇINI KAZANAMADI Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarda son dış saha galibiyetini 2023-24 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti. Galatasaray, sonrasında 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. "Devler Ligi"ndeki 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. "Cimbom" söz konusu maçlarda attığı 12 gole karşılık kalesinde 26 gol gördü. ALMAN TAKIMLARIYLA SON 7 RANDEVUYU KAZANAMADI Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi. Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6. yenilgisini yaşadı. Galatasaray, bu süreçte 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, Alman takımlarıyla son 4 maçını kaybetti.

FRANKFURT'A İLK KEZ YENİLDİ Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. randevuda ilk yenilgisini yaşadı. İki ekip, daha önce 1992 yılında UEFA Kupası'nda mücadele etti. Almanya'daki ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki müsabakayı ise Galatasaray 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol izni vermediği Eintracht Frankfurt karşısında üçüncü müsabakada 5 gol birden yedi. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Alman takımı karşısında deplasmanda yaşadığı en farklı yenilgi olarak kayıtlara geçti.

UĞURCAN VE EREN, KARİYERİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI Galatasaraylı futbolcular Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'dan geçen sezonun devre arasında aldığı Eren ile bu sezon transfer ettiği Uğurcan, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla kariyerlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşadı. SINGO İLK KEZ 11'DE BAŞLADI Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı formayı bu sezon iki Süper Lig müsabakasında terleten Singo, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla üçüncü maçına çıktı. İlk 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren 24 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı. İlk 2 karşılaşmada sağ bekte görev yapan Singo, Eintracht Frankfurt karşısında stoperde Davinson Sanchez'in partneri olarak mücadele etti.

BARIŞ ALPER 11'E GERİ DÖNDÜ Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı 3 maç aradan sonra ilk 11'de oynattı. Transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmediği için mental sorunlar yaşayan Barış Alper, ligin üçüncü ve dördüncü haftasındaki Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giymedi. Son haftadaki Eyüpspor mücadelesinde sonradan oyuna girerek formasına kavuşan Barış Alper, Eintracht Frankfurt karşısında ilk 11'de mücadele etti. Milli futbolcu, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede santrfor bölgesinde görev yaptı. Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan ve henüz fiziksel olarak hazır olmayan Arjantinli Mauro Icardi ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak bekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Knauff'un ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi. 8. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Ortadan hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Sane, topu sürdükten sonra pasını Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahasında Collins'i çalımlayan Yunus, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 22. dakikada Singo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper'in bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Zetterer, iki hamlede topu kontrol etti. 24. dakikada İlkay Gündoğan, ceza yayı içinde elle oynamadan doğan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumda topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 30. dakikada Galatasaray kalesi büyük tehlike atlattı. Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Koch, meşin yuvarlağı kafayla kale önüne indirdi. Burkardt'ın ıskaladığı top Eren Elmalı'ya çarparak kaleye yöneldi. Çabuk reaksiyon veren Eren, kayarak direk dibinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Can Uzun'un sol kanada pasında araya giren Yunus, topu gerisindeki Eren'e aktarmak istedi. Ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Doan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadaki Sanchez'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 45+2. dakikada Eintracht Frankfurt, Can Uzun ile öne geçti. Burkardt'ın sağ kanattan ortasıyla penaltı noktası üzerinde sırtı kaleye dönük olarak buluşan Can Uzun, dönerek yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1. 45+4. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Chaibi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselen Burkardt kafayla topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Ev sahibi ekip, mücadelenin devre arasına 3-1 üstün girdi. 55. dakikada Sane'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti. 66. dakikada Eintracht Frankfurt, farkı 3'e çıkardı. Kaleci Zetterer'in elle başlattığı atakta Alman ekibi 3 pasla ceza sahasına girdi. Soldan son çizgiye inen Brown'un ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Burkardt kafa vuruşunu yaptı. Etkisiz olan vuruşta kaleci Uğurcan'ın önündeki Sanchez'e çarpan top ağlarla buluştu: 4-1. 75. dakikada Alman ekibi, 5. golünü attı. Savunmada paslaşan Galatasaray'da Sara, ceza sahası yayı içinde Wahi'nin baskısıyla topu kaybetti. Meşin yuvarlağı alarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Knauff, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1. Müsabaka ev sahibi ekibin farklı galibiyetiyle sona erdi. Stat: Frankfurt Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya) Eintracht Frankfurt: Zetterer, Collins, Koch (Dk. 79 Amenda), Theate, Brown, Larsson (Dk. 79 Skhiri), Chaibi, Doan (Dk. 84 Batshuayi), Can Uzun (Dk. 71 Bahoya), Knauff, Burkardt (Dk. 71 Wahi) Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren Elmalı (Dk. 66 Jakobs), Lemina (Dk. 55 Icardi), Torreira, Sane (Dk. 66 Ahmed Kutucu), İlkay Gündoğan (Dk. 66 Sara), Yunus Akgün (Dk. 77 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz Goller: Dk. 8 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 37 Sanchez (Kendi kalesine), Dk. 45+2 Can Uzun, Dk. 45+4 ve 66 Burkardt, Dk. 75 Knauff (Eintracht Frankfurt) Sarı kart: Dk. 5 Burkardt (Eintracht Frankfurt)