        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bunun hesabı sorulacak

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bunun hesabı sorulacak

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin eşyalarının karıştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 19:32 Güncelleme: 18.09.2025 - 20:00
        "Bunun hesabı sorulacak"
        Bakan Bak, yurtların yeni döneme hazırlanması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, “Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik” dedi.

        Gençlere seslenen Bak, “Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak” ifadelerini kullandı.

        BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda yaşandığı belirtilen görüntülere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
