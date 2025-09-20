Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin tek golünü; 70. dakikada Paul Onuachu attı. Konuk ekibin golü ise; 39. dakikada Kevin Rodrigues'ten geldi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 10'a, Gaziantep FK ise 12'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Gaziantep FK, 39. dakikada Kevin Rodrigues'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise kaleci Andre Onana'nın asistini gole çeviren Paul Onuachu, skora dengeyi getirdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 10'a, Gaziantep FK ise 12'ye yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasıda Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK ise Samsunspor'u evinde ağırlayacak.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Papara Park'ta tribünlerde büyük boşluklar yer alırken çok az sayıda Gaziantep taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde takımlarını yalnız bırakmadı.
Trabzonspor Kulübü, "Gaziler Haftası" nedeniyle Trabzonlu gazileri Papara Park’ta ağırladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu aziz vatan için canlarını siper eden kahraman gazilerimizi Papara Park’ta ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sol taraftan Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, kaleci Mustafa Burak yatarak topun sahibi oldu.
20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci topu kontrol etti.
36. dakikada Batagov'un pasında sağ çaprazdan ceza alanına doğru sokulan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
39. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza yayının hemen gerisinden Rodrigues'in gelişine yerden sert vuruşunda, top kaleci Onana'nın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1
45. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
48. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Olaigbe'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
57. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topu kontrol etti.
70. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanını terk eden Onana'nın uzun pasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Onuachu, ceza alanı dışında kaleci Mustafa Burak Bozan'ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
86. dakikada sağ taraftan bomboş ilerleyerek ceza alanına giren Augusto'nun kaleci Mustafa Burak Bozan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, kaleci topa ayağıyla müdahale etmeyi başardı.
90+1. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topa sahip oldu.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov (Dk. 46 Baniya), Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan (Dk. 70 Salih Malkoçoğlu), Folcarelli, Muçi (Dk. 46 Augusto), Zubkov (Dk. 77 Arif Boşluk), Olaigbe (Dk. 58 Visca), Onuachu
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Perez, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 77 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Ndiaye (Dk. 67 Ogün Özçiçek), Kozlowski (Dk. 77 Camara), Sorescu (Dk. 77 Enver Kulasin), Yusuf Kabadayı (Dk. 45 Bayo), Maxim
Goller: Dk. 39 Rodrigues (Gaziantep FK), Dk. 70 Onuachu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Ndiaye, Dk. 58 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+1 Camara, Dk. 90+6 Enver Kulasin (Gaziantep FK) Dk. 50 Mustafa Eskihellaç, Dk. 73 Pina (Trabzonspor)