        Şiddetli sağanak sürüyor! Doğu Karadeniz uyarıları! | Son dakika haberi! | Son dakika haberleri

        Şiddetli sağanak sürüyor! Doğu Karadeniz uyarıları!

        Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, Doğu Karadeniz şiddetli sağanak alarmı devam ediyor. Açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 09:09 Güncelleme: 21.09.2025 - 09:09
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Sinop, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 24°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 22°

        Bursa

        Güneşli 26°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 27°

        Gaziantep

        Güneşli 28°

        Ağrı

        Güneşli 16°

        Hava sıcaklığının da, yurdun batısında mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerinde normalleri civarında, doğusunda normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İKİ BÖLGE İÇİN İKAZLAR

        Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgarın da, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

        Fotoğraflar: AA

