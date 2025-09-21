Son 2 yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere 3 kurultay toplayan CHP, 22. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'da gerçekleştiriyor. Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurultayda ilk olarak güven oylaması yapıldı.

Bugüne kadar 38'i olağan, 59 kurultay yapan CHP'nin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi, başta genel başkan olmak üzere 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapıldı.

SEÇİMLERE GEÇİLDİ

Kurultayda daha sonra, Genel Başkan, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimine geçildi.

AA'da yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından Divan Başkanı Murat Emir söz alarak, oluşan zaruret nedeniyle güvensizlik oylaması yaptıracağını söyledi.

Emir, delegelerin parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayı topladığını anımsatarak şöyle konuştu: "48'inci maddenin 5'inci fıkrası gereğince seçim yapılabilmesi, sandıkta tekrar bu iradenin yenilenebilmesi için 'güvensizlik oylaması' yapılması zarureti var. Bu usulü bir zaruret. Bu nedenle ayrı ayrı oylarınıza sunacağım."

Emir, daha sonra Genel Başkan, PM ve YDK üyeleri hakkında ayrı ayrı yapılan güvensizlik oylamasının, oy çokluğuyla kabul edildiğini bildirdi. SEÇİMLER BLOK LİSTE İLE YAPILACAK Devamında bazı kurultay delegeleri, seçimlerin blok liste usulü ile yapılması için Divan Başkanlığına önerge verdi. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi. Murat Emir, Genel Başkan adaylığı için verilen 15 dakikalık sürenin sonlandığını bildirdi. Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak seçime girecek. Murat Emir ardından, seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti. GENEL BAŞKANLIK OYLAMASI 1 SAAT SÜRDÜ Genel Başkan seçiminin ardından PM ve YDK üyeliği için de ayrıca seçim yapılacak. Genel Başkanlık için oylama 11.55'te başladı. Saat 14.00'e doğru CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı sonuçlandı. Buna göre 917 oy kullanıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını aldı. Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek. Öte yandan tedbiren görevden uzaklaştırılan İstanbul delegeleri ile milletvekili olmayan Parti Meclisi üyesi delegeler ise oy kullanmayacak. Bu arada Genel Başkan Özgür Özel, başkanlık seçimlerinde 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

ÖZEL'DEN AÇILIŞ KONUŞMASI CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı. Özel, saat 10.00'da CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı. Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in delegelerce önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu. Öneri kabul edilerek CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Murat Emir oldu. Emir konuşmasında bugün Genel Başkan Özgür Özel'in doğum günü olduğunu belirterek, "Umuyorum ki yeni yılınız sağlıklar getirir, CHP'ye de iktidar getirir." diye konuştu. Kurultaya, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı. CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla çalışmalarına başladı. Kurultaya, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı. Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, Çetin ve Karayalçın için ayrıldı.

Salonda, Mustafa Kemal Atatürk ve Özgür Özel ile haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan belediye başkanları ve partililerin posterleri yer aldı. CHP bugüne kadar 38'i olağan olmak üzere 59 kurultay gerçekleştirdi. Öte yandan Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmadığı öğrenildi. ÖZEL'DEN AÇIKLAMALAR CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yeri geldi, 47 yıl iktidar yüzü görmedik ama asla millete küsmedik. Demokrasilerde asıl olan milletin kararına saygı duymaktır. Değişerek, yenilenerek milletin gönlüne girmeye çalıştık." dedi. Özel, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, partisinin bugüne kadar demokrasi yolunda çok bedeller ödediğini söyledi. Ancak CHP'nin ne olursa olsun hiçbir zaman demokrasiden sapmadığını vurgulayan Özel, "Milletin iradesi üzerinde bir iradeyi kabul etmedi, böyle bir güce inanmadı, sığınmadı. Darbelerin hedefi oldu ama hiçbir zaman yanında durmadı. Yıllarca ağır saldırılara uğramış bir parti olarak demokrasiden başka bir yola inanmadık, bundan sonra da böyle bir yola tenezzül etmeyiz. Yeri geldi, 47 yıl iktidar yüzü görmedik ama asla millete küsmedik. Demokrasilerde asıl olan milletin kararına saygı duymaktır. Değişerek, yenilenerek milletin gönlüne girmeye çalıştık." diye konuştu.

Özel, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu, kendilerine inanan vatandaşlara hizmete koyulduklarını dile getirdi. Karanlık bir süreci 9 Ekim 2024'ten itibaren hep birlikte yaşamaya başladıklarını savunan Özel, şunları kaydetti: "30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan süreçte bu saldırılara karşı ya teslim olacaktık ya da direnecektik. Biz, teslim olmadık, sizlerle birlikte ayağa kalktık ve mücadeleye başladık. Meydan okuduk, 'Bu, bir savaş ilanıdır.' dedik. 'Savaş ilan edilmiş bir yapı ne yaparsa biz de onu yapacağız, mücadele edeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız.' dedik." Özel, CHP'li bazı belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklu olduklarını anımsatarak, ortada delil bulunmadığını ileri sürdü. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı tarihin ardından ülke genelinde 55 miting yaptıklarını belirten Özel, ahlaki ve psikolojik üstünlük ile çoğunluk enerjisinin CHP'de olduğunu savundu. "NETANYAHU'YA 'SAVAŞ KAHRAMAN'I DİYEN TRUMP'TIR" Özel, İsrail'in Filistin'deki katliamlarının baş destekçisinin ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen Trump'tır. 'Gazze'yi boşaltacağım. Oraya oteller kumarhaneler yapacağım.' diye aklımızla alay eden Trump'tır. Niyetinin Gazze'nin önündeki zengin hidrokarbon yatakları olduğunu bilmeyen yoktur. Türkiye'nin bu planda bir menfaati değil Kıbrıs açısından çok büyük riskleri vardır. İsrail, arkasındaki bu güçle Gazze'de yeni saldırılar başlattı. Kendisine 'küresel lider' dedirten Erdoğan, Trump'a karşı çıt çıkarmadı, çıkarmıyor. Filistin bu haldeyken Trump'tan randevu alabilmek için Dolmabahçe'de gizli bir görüşme yaptı, kayıtlara sokmadan, milletten gizleyerek... Bunu deşifre ettik, sustular, inkar edemediler ama Amerikalı kaynaklar doğrulayınca kabul etmek durumunda kaldılar. Dahası var, 'Babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız.' diye Trump'ın oğluyla ve görüşmeyi ayarlayan, parası ödenen lobi şirketleriyle Amerika'ya mesajlar yolladılar. Bu açıklamadan sonra yine sessiz kaldılar ama saatler sonra Trump doğruladı. Hem de ağzını doldura doldura, 'Boeing konuşacağız, ticaret konuşacağız.' dedi.

Biz, Erdoğan'ın Trump'a Boeing gündemiyle değil elbette o gündemin günü gelir. F-16 talebimiz de doğrudur, parasını ödediğimiz F-35'leri almak da anamızın ak sütü gibi helaldir. Kimse F-16, F-35, Boeing gündemine sığınıp esas konuşulacak gündemi ıskalamasın. Trump'ın karşısına geçilecekse karşısına dikilinecek, Filistin meselesi konusunda ağız dolusu, açık açık açık konuşulacak. Filistin'in bu ülkenin milli meselesi ve kırmızı çizgisi olduğu Trump'a haykırılacak. Çarşamba akşam yapacağımız 56'ncı mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak tüm partimizi, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri, Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliğinin önünde dayanışmaya davet ediyoruz." Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğunu ifade eden Özel, "Biz çok bedel ödedik, öderiz, ödemeye devam edeceğiz. Ama bugün CHP'nin hedefte olmasının sebebi iktidarın değişme ihtimalidir. Bugünkü iktidar seçim yoluyla kendisini değiştirebilecek yapının CHP olduğunu gördüğü için CHP'ye saldırmakta, onu paralize, felç etmeye çalışmakta, CHP'yi, içeride kavgalar yapan bir yapıya dönüştürmeye, mümkünse CHP'yi bölmeye, ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Onların husumeti esasında CHP'ye değil iktidardan gitme ihtimalinedir." görüşünü savundu.

Yargı eliyle kirli bir yol açıldığını öne süren Özel, "Bu kötülük karşısında artık yapmamız gereken nettir. İyi olmak yeterli değildir. Cesur olmak gerekmektedir. Artık büyük bir cesaret ve kahramanlık hikayesiyle bir kez daha bu memleketin önünü açma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu. Geçen yıl başlattıkları parti programına ilişkin bilgi veren Özel, son eleştiri ve önerileri de aldıktan sonra Olağan Kurultayı bir gün öncesinden başlatarak, delegelerin onaylarıyla, çağı yakalayan, yarınlara uzanan, dünyayla entegre ve Türkiye'deki herkese umut verecek program hazırlayacaklarını anlattı. "19 Mart sonrasında çalışmayı da direnmeyi de bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaratılmaya çalışan imaj şudur. 'Bir kavga var, kavganın tarafı biz değiliz. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, taraflar CHP'li. Biz bu işin dışındayız' diyor AK Parti. Birincisi, şikayet eden CHP'li değil, aylar önce parti suçundan, yıllar önce fevkalade suçlardan atılmış ve kendi kusuruna bakmadan partiye, yapıya, kişilere kinlenmiş birtakım aparatları buldular. Onları CHP'li gibi sundular. Ellerindeki yargı kollarıyla bu partiye operasyon yaptılar. Ama bu operasyon bir yere çarptı ve darmadağın oldu."

Bugün, İstanbul delegelerinin, milletvekili olmayan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin, doğal delegelerin, iftiralara konu olan delegelerin sandık başına gitmeyeceği, yaklaşık 911 seçilmiş delegenin oy kullanacağı bir Kurultay yapacaklarını belirten Özel, hem irade tazeleyeceklerini hem de CHP'ye sahip çıkacaklarını kaydetti. "PARTİYE KURULAN KUMPASA 'GÜVENSİZLİK OYU' VERMENİZİ TALEP EDİYORUM" Özgür Özel, önceki Kurultay'da seçilen PM ve YDK üyelerinden sadece ikisinin değişeceğini, bunların dışında blok liste ile seçim yapacaklarını bildirdi. CHP Genel Başkanı Özel, şunları paylaştı: "Önümüzde bir kurultay yapılacak, o kurultayda, yani normal seyrindeki kurultayda anahtar listeden parti içi demokrasiden asla taviz yok. Bu herhangi bir kurultay olsa, birisi blok liste dese, kürsüye çıkıp göğsünü bu işe siper edecek olan benim. Sadece boşu boşuna gecenin bir yarısına kadar elinizde bir anahtarı temize geçmek için uğraşmamanız, vaktiyle yola koyulmanız ve iktidarımız için çalışmanız için buradaki teknik olarak ön almaya ve teknik olarak kumpasları boşa çıkarmaya yönelik bu kurultayımızda istisnai ve bir daha tekrar edilmemek üzere blok liste ile oy kullanmanızı takdirlerinize sunacağız. Bundan sonraki süreçte hep beraber tarihe tanıklık edeceğiz."

Delegelere, "güvensizlik oylaması" için çağrıda bulunan Özel, "Buradan güven oyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben, bütün PM üyelerimiz, bütün milletvekillerimiz dahil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim." diye konuştu. "GELECEĞİNE SAHİP ÇIKANLARA HELAL OLSUN" CHP'nin 47 yıl aradan sonra birinci parti olduğunu dile getiren Özel, son 10 günde yayımlanan 5 ayrı ankette birinci olduklarını ve puan farkının da arttığını öne sürdü. Özel, 6 Nisan'daki Kurultay'a katılanlardan bir söz aldığını hatırlatarak, "Var mısınız bu yürüyüşü sürdürmeye? O zaman kalkın, dosta güven, olmayana kaygı verin. Ayağa kalkın, bu partiyi iktidara taşıyın. Millet ayaktadır. Sayenizde millet Edirne'de de ayaktadır, Ağrı'da da ayaktadır, Artvin'de, Antalya'da, İzmir'de, Konya'da, Van'da, Bayburt'ta, Gümüşhane'de ve Mersin'de de ayaktadır. Bu partiyi ayağa siz kaldırdınız, iktidara da siz taşıyacaksınız. Size güveniyorum, size inanıyorum, sizi seviyorum. Partimize sahip çıkın, çünkü CHP'ye sahip çıkmak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. Geleceğine sahip çıkanlara helal olsun." ifadesini kullandı.

KONGRE TAKVİMİ İŞLEMEYE DEVAM EDECEK CHP'de, 22. Olağanüstü Kurultay'ın ardından kongre takvimi işlemeye devam edecek. Tüzüğün 36'ncı maddesi ve 14 Temmuz 2025 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile başlatılan kongre takvimi uyarınca, devam eden il kongrelerinin tamamlanmasının akabinde yeni kurultay delegeleri belirlenecek. Kasımda toplanması planlanan 39'uncu Olağan Kurultay'da, tekrar genel başkan, PM ve YDK üyelerinin seçimine gidilecek, hazırlığı süren yeni parti programı da delegelerin onayına sunulacak.