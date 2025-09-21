Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan Konyaspor maçı için kadro kararı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Konyaspor maçı için kadro kararı!

        Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, gözünü Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Konyaspor maçına çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un zorlu mücadelede kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 13:30 Güncelleme: 21.09.2025 - 13:31
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik ağır mağlubiyetin yaralarını Süper Lig’de sarmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, ligin dirençli ekiplerinden Konyaspor’u 22 Eylül Pazartesi günü (yarın) konuk edecek.

        Teknik direktör Okan Buruk’un, Frankfurt karşılaşmasının ardından kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, son maça göre üç oyuncuyu yeniden ilk 11’e monte etmeyi planlıyor.

        Sarı-kırmızılılarda savunmanın bel kemiği yeniden sahne alacak.

        Kaptanlardan Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve orta sahada görev yapan Gabriel Sara, Konyaspor maçına ilk 11’de başlayacak.

        Böylece Frankfurt’ta bozulan stoper tandemi, son üç sezondur kazanılan şampiyonlukların ikisinin temelini oluşturan eski haline dönecek.

        Almanya’da oyuna erken alınan ve hazır bir görüntü sergilemeyen Mario Lemina ise bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak.

        Galatasaray’ın orta sahasında Lucas Torreira, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan üçlüsü görev yapacak.

        Bu tercihle Buruk’un, hem pas kalitesini artırmak hem de savunma–hücum dengesini yeniden kurmak istediği belirtiliyor.

        Mauro Icardi’nin de iç sahadaki Konyaspor maçıyla birlikte 11’e dönmesi bekleniyor.

