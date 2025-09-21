Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik ağır mağlubiyetin yaralarını Süper Lig’de sarmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, ligin dirençli ekiplerinden Konyaspor’u 22 Eylül Pazartesi günü (yarın) konuk edecek.

Teknik direktör Okan Buruk’un, Frankfurt karşılaşmasının ardından kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, son maça göre üç oyuncuyu yeniden ilk 11’e monte etmeyi planlıyor.

Böylece Frankfurt’ta bozulan stoper tandemi, son üç sezondur kazanılan şampiyonlukların ikisinin temelini oluşturan eski haline dönecek.

REKLAM

Almanya’da oyuna erken alınan ve hazır bir görüntü sergilemeyen Mario Lemina ise bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak.

Galatasaray’ın orta sahasında Lucas Torreira, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan üçlüsü görev yapacak.

Bu tercihle Buruk’un, hem pas kalitesini artırmak hem de savunma–hücum dengesini yeniden kurmak istediği belirtiliyor.

Mauro Icardi’nin de iç sahadaki Konyaspor maçıyla birlikte 11’e dönmesi bekleniyor.