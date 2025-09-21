Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi bugün yapılıyor.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar sürecek. Üyeler 50 sandıkta oylarını kullanacak.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Sandıklarda beyaz pusula Ali Koç’u, sarı pusula ise Sadettin Saran’ı temsil ediyor.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, oyunu 37 numaralı sandıkta kullandı. 🗳️pic.twitter.com/rDJ26WsETD — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025

SADETTİN SARAN: FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEYE GELİYORUZ

Başkan adayı Sadettin Saran, oy kullandığı 37 numaralı sandıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Değişimi temsil ettiklerini dile getiren Sadettin Saran, "Bugün Fenerbahçe’nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. İnşallah güzel şeyler yapacağız, inşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. 'Hep birlikte' derken de bunu samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Saran, oyunu kullandıktan sonra stadyuma geçti.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim alanına geldi.pic.twitter.com/rKKgNzUKAq — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025

ALİ KOÇ: YAPI KONUSUNDA ÇÖZÜLMELER BAŞLIYOR

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç da sabah saatlerinde alana gelerek kongre üyeleriyle yakından ilgilendi. Sarı-lacivertli kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Koç, oyunu da 29 numaralı sandıkta kullandı.

Ali Koç daha sonra ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Camia için hayırlı olmasını dileyen Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor. Birkaç saat sonra bitecek, sonra da sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe için hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım. Biz bu sene göreceksiniz, Allah’ın izniyle her şeye rağmen şampiyon olacağız. Bu iddiayı ilk defa yapıyorum, ilk defa bu sözü veriyorum; çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadarki tecrübe, mali konuda çok daha kuvvetli olmamız, çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam ve inanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, ayrıca şu ana kadar olan katılım az olduğunu da sözlerine ekledi.