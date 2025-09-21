Habertürk
        BM tarafından ilan edilen "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor | Dış Haberler

        BM tarafından ilan edilen "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor

        BM'nin 1981 yılında ilan ettiği 21 Eylül Dünya Barış Günü, Filistin'de bu yıl yine çatışmaların gölgesinde geçiyor. İsrail, Gazze'ye yönelik yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü saldırıları bu hafta başında duyurduğu kara operasyonlarıyla artırdı. İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 65 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 11:56 Güncelleme: 21.09.2025 - 11:56
        • 1

          Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her sene 21 Eylül'de kutlanan Dünya Barış Günü, bu yıl pek çok küresel çatışma ve sınamanın gölgesinde geçiyor.

        • 2

          BM Genel Kurulunun 1981 yılında oy birliğiyle aldığı kararla her yıl 21 Eylül, Dünya Barış Günü olarak ilan edildi. Bu gün, şiddetsiz eylemler, eğitim ve kamuoyu farkındalığı yoluyla barış ideallerini güçlendirmeye adandı.

        • 3

          BM bu günü 2001 yılında "şiddetsizlik ve ateşkes dönemi" olarak da tanımladı ve resmi şekilde "Uluslararası Barış Günü" (International Day of Peace) olarak da anılmaya başlandı.

          Dünya Barış Günü, küresel harekete dönüşerek hükümetleri, sivil toplumu ve bireyleri barışçıl dünyayı teşvik eden faaliyetlere dahil etti. BM, 2025 için temanın "Barışçıl Bir Dünya İçin Şimdi Harekete Geç" olduğunu duyurdu.

        • 4

          İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım

          İsrail 2023'ten beri Gazze'deki saldırılarına devam ediyor, bunun sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

        • 5

          Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi yaralandı.

        • 6

          İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

        • 7

          İsrail, ayrıca meselenin çözülmesi için arabuluculuk görevi üstlenen Katar'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı düzenledi.

        • 8

          Diğer yandan Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, tüm arabuluculuk çalışmalarına rağmen henüz sona ermedi. Türkiye, savaşın başından beri akan kanın durması için diplomatik çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
