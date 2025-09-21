Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareket etmeden önce, Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Salı günü BMGK'ya hitap edeceğim. Gazze'deki vahşeti gündeme getireceğim. Bu genel kurulun en önemli konusu birçok ülkenin Filistin'i tanıyacağını ilan etmesi. Bunun iki devletli çözüme ivme kazandırmasını ümit ediyoruz

Komşumuz Suriye'nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir durum.

25 Eylül Perşembe günü Washington'a geçerek değerli dostum Sayın Trump ile görüşeceğim, ikili işbirliğimizi güçlendirecek konuları ele alacağız. Bölgesel meseleler elbette görüşmemizin üst sıralarında yer alacak. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonuna ve bu uğurda ortaya koyduğu çabalara desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının durması için çalışacağız."

REKLAM

Soru: Filistin'in BM'de tanınması konusu gündemde. ABD'nin bu konudaki tavrı nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki gün önce Mahmud Abbas ziyaretçimiz olmuştu, Ankara'da görüşmelerimizi yaptık. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman çok çok ciddi sıkıntıları yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Bizler de her zaman Filistin'in yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ancak maalesef dünya Filistin'in yanında yer almadı. BM'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var, bu sevindirici. BMGK da bu defa birkaç Filistin'i tanıyan devlet de göreceğiz. Bu sayı ne kadar artarsa Filistin'in tanınmışlığı da o süratle gelişecektir. Soru: Türkiye Suriye'de huzur ve istikrarın sağlanması için çalışıyor. BM temasları sonrasında Suriye'deki durum ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kendi bağımsızlığına kavuşması bizleri de komşusu olarak mutlu etmiştir. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız ve Suriye'nin her geçen gün daha da güçlenmesi için imkanları kullanacağız. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile BM Genel Kurulu vesilesiyle Amerika'da, Türkevinde onlarla bir araya gelme fırsatımız olacak. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız.

Soru: CHP lider Özgür Özel Donald Trump'ın oğluyla görüştüğünüzü ve Gazze pazarlığı yaptığınızı iddia etti. Buna yanıtınız nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan: O da yanımızda mıydı? Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Parti sözcümüz buna gereken cevabı verdi. Bizler uçak alımlarını Özgür Özel'e sorarak falan yapmadık, zaten bu işlerden anlamaz. Biz Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok.