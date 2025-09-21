Habertürk
        Üzerine nakliye asansöründeki koltuk düştü! Ebrar'ın kahreden ölümü! | Son dakika haberleri

        Üzerine nakliye asansöründeki koltuk düştü! Ebrar'ın kahreden ölümü!

        İzmir'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bahçede bulunan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanı 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 12:07 Güncelleme: 21.09.2025 - 15:15
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş (9) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre feci olay, dün Menderes ilçesinde meydana geldi. H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü.

        H.Y.’nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf: AA

        Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Aktaş için bugün öğlen Gaziemir Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ebrar’ın annesi Songül Lök ve babası Cumhur Aktaş ile yakınlarının yanı sıra Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan katıldı. Anne Lök’ün UCİM’de görev yaptığı öğrenildi. Avukat olmak istediği öğrenilen Ebrar’ın tabutunun üzerine avukat cübbesi ve okul üniforması serilip, oyuncak bebeği konuldu. Songül Lök'ün kızının tabutu başında gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

        "ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

        UCİM Başkanı Saadet Özkan, hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi. Özkan, "Songül bizim iş arkadaşımızdı. Ebrar'ın ana sınıfından beri yanındaydık. Başarılarını gördük. Her şeyinde birlikteydik. İhmal en yakınımızdan çocuğumu aldı. Çok üzgünüz. Yük asansörü yanlış yere kurulmuş. Annesi, 'aşağı inme kızım üşürsün' demiş. Çocuklarımızı yelden koruyoruz da ihmalden koruyamıyoruz. Şu an üzgünüz öfkemizi sonraya saklıyoruz. Adalet önümüzde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Songül'e de hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

        İki kardeşten küçüğü olduğu öğrenilen Ebrar’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi.

        DÜN VİDEO ÇEKMİŞ

        Ebrar’ın dün evden çıkarken annesiyle video çektiği de ortaya çıktı. Ebrar Aktaş’ın videoda, annesiyle birlikte teyzesine gittiklerini söylediği anlar yer aldı.

        Öte yandan, Ebrar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
