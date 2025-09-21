Tedesco: Benim için mağlubiyet gibi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ikinci yarısında kötü bir oyun sergilediklerini belirtti.

Domenico Tedesco, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kötü oyun için taraftarlardan özür dileyen Tedesco, "Birkaç açıdan kötü bir oyundu. Sahaya enerji koyamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. İkili mücadeleleri kazanamazsanız, 9 kişiye karşı bile iyi oynayamazsanız. Maça iyi başlamıştık. Golü bulmuştuk. İkinci yarı performansımız düştü. İkinci yarı tamamen enerjiden uzaktık. Oyunu kaybetmek, benim için zordu. Böyle bir maçı berabere bitirmek, benim için mağlubiyet gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

SEÇİM YANITI

"Maçın oynandığı esnada başkanlık seçimi belli oldu. Gözler yapılan seçimin sonucundaydı. Bir konsantrasyon kaybı oldu mu?"

- Domenico Tedesco: "Bunu engelleyebilmek için her şeyi yaptık. Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık kendi içimizde. Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık. Grupça ve bireysel olarak video analizler yaptık. Toplantılar yaptık. Neleri yapmamız gerektiğini anlattık. Ancak bunları sahada yapamadık."