        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!

        Fenerbahçe'de açıklanan sonuçlara göre başkanlık seçimini 257 oy farkla Sadettin Saran kazandı. Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı seçildi. Başkanlık seçiminde yarışan Ali Koç ve Sadettin Saran, kürsüye birlikte gelerek, açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 20:26 Güncelleme: 21.09.2025 - 22:56
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

        Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.

        Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.

        Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

        SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI

        "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim. Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım."

        Chobani Stadı'nda seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, seçim sonuçlarının birlik ve beraberliği gösterdiğini belirtti.

        Beraber olmadan şampiyonluğun gelmeyeceğini vurgulayan Saran, "İlk gün de söyledim. Hayalim yaşayan 2 başkanla beraber (Aziz Yıldırım-Ali Koç) kupayı kaldırmak. İstiyorum ki Ali Bey'in son 7 senelik tecrübelerinden faydalanalım. Aziz Bey'in 20 senelik tecrübelerinden faydalanalım. Bizi arasınlar, ben onları zaten arayacağım. Yapıcı eleştiride bulunsunlar, yol göstersinler, yaptığımız yanlışlar varsa uyarsınlar. Bunu gerçekten birlik beraberlik içinde yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

        Seçim öncesi açıklamalarında son derece samimi olduklarını aktaran Saran, şöyle devam etti:

        "Seçim sonuçları da bunu işaret ediyor. Bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize de huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlarımızdan Allah razı olsun, çok mutluyuz. Bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Heyecanlıyız. Nasıl başarı da ezber bozacaksak başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkesle tanışmak. Ali Koç'cuymuş, Sadettin Saran'cıymış demeden liyakate göre hareket edip herkesi kucaklamak."

        Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getireceklerine inandığını dile getiren Saran, "İnşallah takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Tüzük değişikliği konusunda son derece samimiydik. 3 sene şampiyon yapamayan başkan gitmeli, hemen ilk işimiz de o olacak. Adil ve şeffaf olacağız. Kimseye öncelik tanımayacağız, herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini bir suç unsuru olmadıkça iptal etmeyeceğiz. Yıkıcı eleştirileri yapıcıya çevirmeye çalışacağız. Adil ve şeffaflığımızla yapıcı eleştirileri önemseyeceğiz. Bunda son derece kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        Teknik direktör Tedesco ile devam edeceklerini anlatan Saran, şunları kaydetti:

        "Bu hafta çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Kafile var, hazırlıklar yapıldı. Ali Bey 'nasıl istersen' dedi. 'Siz gidin biz mazbatayı perşembe, cuma alırız' dedik. Biz gerekli çalışmaları zaten yapmıştık. Takım gitsin sonra biz alırız mazbatayı. Tedesco'ya gideceğiz, beraberiz. Sonuna kadar arkasındayız. Takım bizim takımımız. Bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Takımı biz kurmadık demiyoruz. Takım en iyi takım, en iyi oyuncular ve sonuna kadar arkalarında olacağız. İlk işim mazbatayı alır almaz yanlarına gitmek. Mazbatayı daha almadık ama herkesle görüşeceğiz. Kimseye önyargımız yok. 3 gündür söylüyorum bu süreçte hep söylüyoruz. Biz iletişime önem vereceğiz. Karar mekanizmasına biraz daha dikkat edeceğiz. Takım kuruldu şu an ama birinci önceliğimiz ilişkileri daha iyi yönetmek, biraz daha sevgi dolu."

        Saran ve ekibi, konuşmaların ardından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını statta takip etti.

        ALİ KOÇ: BAŞKANIMIZIN ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI

        Ali Koç: Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda arama zamanı. Başkanımız etrafında kenetlenme zamanı.

        YÖNETİM KURULU

        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

        Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

        SADETTİN SARAN KİMDİR?

        Fenerbahçe Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu.

        Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1964'te ABD'de dünyaya geldi. 4 erkek kardeşin en büyüğü olan Sadettin Saran, aslen Kırıkkale Keskin'lidir.

        Eğitim hayatını Türkiye'de geçiren Saran, 1984-1985 yıllarında Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanlığını yaptı ve 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı.

        Milli sporcu bursuyla ABD'de bulunan Kentucky Üniversitesi’nde master yapan Saran, makine mühendisliği üzerine masterın ardından Arkansas’ta bulunan Ensco Environmental Services'te çalışmaya başladı.

        1988'de Türkiye'ye dönen Sadettin Saran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev yaptı.

        Saran, mevcut şirketlerinin temellerini ise 1989 yılında Saran International'ı kurarak attı. ESPN, Lockheed Martin gibi şirketlerin temsilciliklerini üstlenen Saran, yayıncılık sektörüne adım attı.

        Saran Holding; medya, havacılık, internet yayıncılığı, şans oyunları, savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor.

        YÖNETİCİLİK DÖNEMİ

        Fenerbahçe'de 2001 yılında gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula Aziz Yıldırım tek aday olarak girerken, Sadettin Saran da ilk kez sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna dahil oldu.

        Görevde olduğu süre içinde futbol şube sorumluluğu da yapan Sadettin Saran, 2003 yılında ise istifa ederek yönetim kurulundan ayrıldı.

        2004 yılında Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund'un hisselerini alarak kulübe ortak olan Saran, hisseleri 2005 yılında sattı.

        AÇILAN SANDIK: 50/50

        Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun açıklamasına göre;

        Kullanılan oy sayısı: 24.732

        Geçerli oy sayısı: 24.393

        Boş oy sayısı: 135

        Geçersiz sayısı: 204

        Ali Koç: 12.068

        Sadettin Saran: 12.325

        1. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 287

        Sadettin Saran: 249

        2. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 245

        Sadettin Saran: 237

        3. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 247

        Sadettin Saran: 233

        4. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 230

        Sadettin Saran: 233

        5. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 255

        Sadettin Saran: 244

        6. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 256

        Sadettin Saran: 257

        7. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 258

        Sadettin Saran: 243

        8. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 255

        Sadettin Saran: 249

        9. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 246

        Sadettin Saran: 251

        10. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 248

        Sadettin Saran: 268

        11. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 241

        Sadettin Saran: 260

        12. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 260

        Sadettin Saran: 251

        13. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 243

        Sadettin Saran: 250

        14. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 261

        Sadettin Saran: 247

        15. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 258

        Sadettin Saran: 226

        16. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 252

        Sadettin Saran: 262

        17. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 232

        Sadettin Saran: 233

        18. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 235

        Sadettin Saran: 236

        19. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 215

        Sadettin Saran: 250

        20. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 250

        Sadettin Saran: 208

        21. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 256

        Sadettin Saran: 276

        22. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 233

        Sadettin Saran: 229

        23. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 210

        Sadettin Saran: 257

        24. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 245

        Sadettin Saran: 254

        25. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 251

        Sadettin Saran: 244

        26. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 265

        Sadettin Saran: 259

        27. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 239

        Sadettin Saran: 283

        28. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 249

        Sadettin Saran: 221

        29. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 239

        Sadettin Saran: 283

        30. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 271

        Sadettin Saran: 242

        31. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 222

        Sadettin Saran: 253

        32. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 257

        Sadettin Saran: 259

        33. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 255

        Sadettin Saran: 236

        34. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 228

        Sadettin Saran: 256

        35. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 233

        Sadettin Saran: 252

        36. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 263

        Sadettin Saran: 235

        37. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 226

        Sadettin Saran: 277

        38. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 246

        Sadettin Saran: 240

        39. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 224

        Sadettin Saran: 269

        40. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 240

        Sadettin Saran: 268

        41. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 253

        Sadettin Saran: 247

        42. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 234

        Sadettin Saran: 246

        43. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 245

        Sadettin Saran: 246

        44. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 229

        Sadettin Saran: 254

        45. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 249

        Sadettin Saran: 254

        46. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 245

        Sadettin Saran: 262

        47. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 251

        Sadettin Saran: 261

        48. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 265

        Sadettin Saran: 259

        49. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 248

        Sadettin Saran: 268

        50. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 60

        Sadettin Saran: 82

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa