Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

REKLAM advertisement1

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.

Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

🗳️ Sayın Sadettin Saran, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda aldığı 12.325 oyla Kulübümüzün Başkanı seçilmiştir.



🟡 Sadettin Saran: 12.325

⚪️ Ali Y. Koç: 12.068 pic.twitter.com/QfzQiWl8va — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 21, 2025

SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI

"Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim. Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım."

🎙️ Sadettin Saran: Ali Koç'un Fenerbahçe'deki tecrübesi bizim için çok önemli. İstiyorum ki koşulsuz birliktelik olsun. Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım.İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir.… pic.twitter.com/uf0cOFkvEz — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025

Chobani Stadı'nda seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, seçim sonuçlarının birlik ve beraberliği gösterdiğini belirtti.

Beraber olmadan şampiyonluğun gelmeyeceğini vurgulayan Saran, "İlk gün de söyledim. Hayalim yaşayan 2 başkanla beraber (Aziz Yıldırım-Ali Koç) kupayı kaldırmak. İstiyorum ki Ali Bey'in son 7 senelik tecrübelerinden faydalanalım. Aziz Bey'in 20 senelik tecrübelerinden faydalanalım. Bizi arasınlar, ben onları zaten arayacağım. Yapıcı eleştiride bulunsunlar, yol göstersinler, yaptığımız yanlışlar varsa uyarsınlar. Bunu gerçekten birlik beraberlik içinde yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi açıklamalarında son derece samimi olduklarını aktaran Saran, şöyle devam etti:

"Seçim sonuçları da bunu işaret ediyor. Bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize de huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlarımızdan Allah razı olsun, çok mutluyuz. Bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Heyecanlıyız. Nasıl başarı da ezber bozacaksak başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkesle tanışmak. Ali Koç'cuymuş, Sadettin Saran'cıymış demeden liyakate göre hareket edip herkesi kucaklamak."

🎙️ Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: İlk işimiz; Aliciymiş, Sadettinciymiş demeden, liyakate göre hareket edip, Samandıra'yı, Fenerbahçe ruhunu Kadıköy'ü canlandırmak. pic.twitter.com/OYW8qGIP9D — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025

Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getireceklerine inandığını dile getiren Saran, "İnşallah takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Tüzük değişikliği konusunda son derece samimiydik. 3 sene şampiyon yapamayan başkan gitmeli, hemen ilk işimiz de o olacak. Adil ve şeffaf olacağız. Kimseye öncelik tanımayacağız, herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini bir suç unsuru olmadıkça iptal etmeyeceğiz. Yıkıcı eleştirileri yapıcıya çevirmeye çalışacağız. Adil ve şeffaflığımızla yapıcı eleştirileri önemseyeceğiz. Bunda son derece kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Tedesco ile devam edeceklerini anlatan Saran, şunları kaydetti:

"Bu hafta çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Kafile var, hazırlıklar yapıldı. Ali Bey 'nasıl istersen' dedi. 'Siz gidin biz mazbatayı perşembe, cuma alırız' dedik. Biz gerekli çalışmaları zaten yapmıştık. Takım gitsin sonra biz alırız mazbatayı. Tedesco'ya gideceğiz, beraberiz. Sonuna kadar arkasındayız. Takım bizim takımımız. Bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Takımı biz kurmadık demiyoruz. Takım en iyi takım, en iyi oyuncular ve sonuna kadar arkalarında olacağız. İlk işim mazbatayı alır almaz yanlarına gitmek. Mazbatayı daha almadık ama herkesle görüşeceğiz. Kimseye önyargımız yok. 3 gündür söylüyorum bu süreçte hep söylüyoruz. Biz iletişime önem vereceğiz. Karar mekanizmasına biraz daha dikkat edeceğiz. Takım kuruldu şu an ama birinci önceliğimiz ilişkileri daha iyi yönetmek, biraz daha sevgi dolu."

Saran ve ekibi, konuşmaların ardından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını statta takip etti.

ALİ KOÇ: BAŞKANIMIZIN ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI

Ali Koç: Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda arama zamanı. Başkanımız etrafında kenetlenme zamanı.

🎙️ Ali Koç: Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda arama zamanı. Başkanımız etrafında kenetlenme zamanı. pic.twitter.com/2mwbY7h6kz — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025

YÖNETİM KURULU

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

🟡🔵 Ali Koç ve Sadettin Saran, Chobani Stadyumu'nda birlikte yürüyor. pic.twitter.com/gtAyvNDhcC — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Fenerbahçe Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu.

Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1964'te ABD'de dünyaya geldi. 4 erkek kardeşin en büyüğü olan Sadettin Saran, aslen Kırıkkale Keskin'lidir.

Eğitim hayatını Türkiye'de geçiren Saran, 1984-1985 yıllarında Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanlığını yaptı ve 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu bursuyla ABD'de bulunan Kentucky Üniversitesi’nde master yapan Saran, makine mühendisliği üzerine masterın ardından Arkansas’ta bulunan Ensco Environmental Services'te çalışmaya başladı.

1988'de Türkiye'ye dönen Sadettin Saran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev yaptı. Saran, mevcut şirketlerinin temellerini ise 1989 yılında Saran International'ı kurarak attı. ESPN, Lockheed Martin gibi şirketlerin temsilciliklerini üstlenen Saran, yayıncılık sektörüne adım attı. Saran Holding; medya, havacılık, internet yayıncılığı, şans oyunları, savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor. YÖNETİCİLİK DÖNEMİ Fenerbahçe'de 2001 yılında gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula Aziz Yıldırım tek aday olarak girerken, Sadettin Saran da ilk kez sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna dahil oldu. Görevde olduğu süre içinde futbol şube sorumluluğu da yapan Sadettin Saran, 2003 yılında ise istifa ederek yönetim kurulundan ayrıldı. 2004 yılında Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund'un hisselerini alarak kulübe ortak olan Saran, hisseleri 2005 yılında sattı. AÇILAN SANDIK: 50/50 Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun açıklamasına göre; Kullanılan oy sayısı: 24.732 Geçerli oy sayısı: 24.393 Boş oy sayısı: 135 Geçersiz sayısı: 204 Ali Koç: 12.068 Sadettin Saran: 12.325 💥 Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu!



🎙️ @ahmetselimkul: Yarın Fenerbahçe yepyeni bir döneme başlıyor. pic.twitter.com/xPSJmnlsCR — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025 1. SANDIK SONUCU REKLAM Ali Koç: 287 Sadettin Saran: 249 2. SANDIK SONUCU Ali Koç: 245 Sadettin Saran: 237 3. SANDIK SONUCU Ali Koç: 247 Sadettin Saran: 233 4. SANDIK SONUCU Ali Koç: 230 Sadettin Saran: 233 5. SANDIK SONUCU Ali Koç: 255 Sadettin Saran: 244 6. SANDIK SONUCU Ali Koç: 256 Sadettin Saran: 257 7. SANDIK SONUCU Ali Koç: 258 Sadettin Saran: 243 8. SANDIK SONUCU Ali Koç: 255 Sadettin Saran: 249 9. SANDIK SONUCU Ali Koç: 246 Sadettin Saran: 251 10. SANDIK SONUCU Ali Koç: 248 Sadettin Saran: 268 11. SANDIK SONUCU Ali Koç: 241 Sadettin Saran: 260 12. SANDIK SONUCU Ali Koç: 260 Sadettin Saran: 251 13. SANDIK SONUCU Ali Koç: 243 Sadettin Saran: 250 REKLAM 14. SANDIK SONUCU Ali Koç: 261 Sadettin Saran: 247 15. SANDIK SONUCU Ali Koç: 258 Sadettin Saran: 226 16. SANDIK SONUCU Ali Koç: 252 Sadettin Saran: 262 17. SANDIK SONUCU Ali Koç: 232 Sadettin Saran: 233 18. SANDIK SONUCU Ali Koç: 235 Sadettin Saran: 236 19. SANDIK SONUCU Ali Koç: 215 Sadettin Saran: 250 20. SANDIK SONUCU Ali Koç: 250 Sadettin Saran: 208 21. SANDIK SONUCU Ali Koç: 256 Sadettin Saran: 276 22. SANDIK SONUCU Ali Koç: 233 Sadettin Saran: 229 23. SANDIK SONUCU Ali Koç: 210 Sadettin Saran: 257 24. SANDIK SONUCU Ali Koç: 245 Sadettin Saran: 254 25. SANDIK SONUCU Ali Koç: 251 Sadettin Saran: 244 26. SANDIK SONUCU Ali Koç: 265 Sadettin Saran: 259 27. SANDIK SONUCU REKLAM Ali Koç: 239 Sadettin Saran: 283 28. SANDIK SONUCU Ali Koç: 249 Sadettin Saran: 221 29. SANDIK SONUCU Ali Koç: 239 Sadettin Saran: 283 30. SANDIK SONUCU Ali Koç: 271 Sadettin Saran: 242 31. SANDIK SONUCU Ali Koç: 222 Sadettin Saran: 253 32. SANDIK SONUCU Ali Koç: 257 Sadettin Saran: 259 33. SANDIK SONUCU Ali Koç: 255 Sadettin Saran: 236 34. SANDIK SONUCU Ali Koç: 228 Sadettin Saran: 256 35. SANDIK SONUCU Ali Koç: 233 Sadettin Saran: 252 36. SANDIK SONUCU Ali Koç: 263 Sadettin Saran: 235 37. SANDIK SONUCU Ali Koç: 226 Sadettin Saran: 277 38. SANDIK SONUCU Ali Koç: 246 Sadettin Saran: 240 39. SANDIK SONUCU Ali Koç: 224 Sadettin Saran: 269 REKLAM 40. SANDIK SONUCU Ali Koç: 240 Sadettin Saran: 268 41. SANDIK SONUCU Ali Koç: 253 Sadettin Saran: 247 42. SANDIK SONUCU Ali Koç: 234 Sadettin Saran: 246 43. SANDIK SONUCU Ali Koç: 245 Sadettin Saran: 246 44. SANDIK SONUCU Ali Koç: 229 Sadettin Saran: 254 45. SANDIK SONUCU Ali Koç: 249 Sadettin Saran: 254 46. SANDIK SONUCU Ali Koç: 245 Sadettin Saran: 262 47. SANDIK SONUCU Ali Koç: 251 Sadettin Saran: 261 48. SANDIK SONUCU Ali Koç: 265 Sadettin Saran: 259 49. SANDIK SONUCU Ali Koç: 248 Sadettin Saran: 268 50. SANDIK SONUCU Ali Koç: 60 Sadettin Saran: 82