Netanyahu'dan Filistin'i tanıyan ülkelere yanıt

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti.

Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da 3 ülkenin Filistin devletini tanıma kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan video mesajında, Suriye ile güvenlik anlaşması görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Suriye toprakları Golan Tepeleri'nden çekilme niyetinin olmadığını vurgulayan Netanyahu, "Suriye ile güneybatı Suriye'yi askerden arındırmayı öngören bir güvenlik anlaşması üzerinde görüşüyoruz." dedi.

Netanyahu, Arap Dağı'ndaki Dürzi müttefiklerinin güvenliklerinden endişeli olduklarını iddia ederek bu konuyu ele aldıklarını belirtti.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik şefleriyle Suriye ile yürütülen müzakereleri ele alacağını aktarmıştı.

Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra çok sayıda saldırı düzenledikleri ve güneyindeki tampon bölgeyi işgal ettikleri Suriye ile güvenlik anlaşması için yapılan görüşmelerde ilerleme olduğunu söylemişti.

İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ileri sürülmüştü.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: REDDEDİYORUZ

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma kararının barışı teşvik etmediği, hatta bölgeyi istikrarsızlaştırıldığı savunuldu.

Açıklamada, "İsrail, İngiltere ve bazı diğer ülkeler tarafından yapılan Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin tek taraflı açıklamayı kategorik olarak reddediyor." ifadesine yer verildi.

Alınan kararların Hamas'ı ödüllendirdiği ve sahip olduğu desteği pekiştirdiği iddia edilen açıklamada, bu kararın iki taraf arasında uzlaşma sağlanması mantığına aykırı olduğu savunularak Filistin yönetiminin de yükümlülüklerini yerine getirmediği ileri sürüldü.