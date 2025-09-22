Güneş Tutulması etkisinde 22-28 Eylül haftalık burç yorumları

21 Eylül’de Başak burcunda bir Güneş Tutulması yaşadık. Bu tutulma, düzen kurma, sorumluluklarımızı yeniden yapılandırma, düzen ihtiyacını tetikliyor.

Günlük rutinler, iş düzeni ve sağlıkla ilgili konularda yenilik ve düzen kurmak isteyebiliriz. Tutulma aynı zamanda sorumluluklarla yüzleştiren bir enerji taşıyor.

22 Eylül’de Mars’ın Akrep burcuna geçişi, kararlılık ve mücadele gücü getiriyor. Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle ilişkiler, güzellik, denge ve adalet temaları ön plana çıkıyor. Peki 22-28 Eylül haftasında burçları neler bekliyor?

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koçlar, iş hayatınızda düzen kurma zamanı. Ortak para ve finansal konularda net adımlar atabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğalar, aşk hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. İlişkilerde yakınlık artıyor fakat kıskançlığa dikkat!

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI

Sevgili İkizler burçları, ev ve aile konularında yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. İş hayatınızda tutkunuz artabilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI

Sevgili Yengeçler, yakın çevrenizle iletişim güçleniyor. Aşk hayatınızda yoğun duygular var.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI Sevgili Aslanlar, maddi konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Ev ve aile içinde yeni düzenlemelere gidebilirsiniz. BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARI Sevgili Başaklar, tutulma burcunuzda gerçekleşti; yeni bir dönem başlıyor. İletişimde daha net ve kararlı olacaksınız. TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI Sevgili Teraziler, eski yüklerinizden kurtuluyorsunuz. Güneş'in burcunuza geçmesiyle yeni fırsatlara açılıyorsunuz. AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARI Sevgili Akrepler, Mars'ın burcunuza geçişiyle enerjiniz yükseliyor. Sosyal çevrede yeni bağlantılar ufukta görünüyor. YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARI Sevgili Yaylar, kariyerinizde önemli gelişmeler var. Bu süreçte iş hayatınızda stratejik davranmak işinize yarayacaktır. OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARI Sevgili Oğlaklar, eğitim, yolculuk ve yeni hedeflerle dolu bir hafta! Sosyal çevrede iletişiminiz kuvvetleniyor. KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARI Sevgili Kovalar, ortak para, miras ya da yatırımlar öne çıkıyor. Kariyerinizde güç dengeleri değişebilir. BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARI Sevgili Balıklar ilişkilerde yeni başlangıçlar var. Yolculuklar ve eğitimlerle ilgili pozitif haberler alabilirsiniz.