Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Güneş Tutulması etkisinde 22-28 Eylül haftalık burç yorumları

        Güneş Tutulması etkisinde 22-28 Eylül haftalık burç yorumları

        Gökyüzü bu hafta için neler söylüyor? 22-28 Eylül haftasında 12 burcu neler bekliyor? Başak burcundaki Güneş Tutulması, Mars'ın Akrep burcuna ve Güneş'in Terazi'ye geçişi ne gibi etkiler barındırıyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları...

        Giriş: 22.09.2025 - 07:30 Güncelleme: 22.09.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        ABONE OL
        ABONE OL

        21 Eylül’de Başak burcunda bir Güneş Tutulması yaşadık. Bu tutulma, düzen kurma, sorumluluklarımızı yeniden yapılandırma, düzen ihtiyacını tetikliyor.

        Günlük rutinler, iş düzeni ve sağlıkla ilgili konularda yenilik ve düzen kurmak isteyebiliriz. Tutulma aynı zamanda sorumluluklarla yüzleştiren bir enerji taşıyor.

        22 Eylül’de Mars’ın Akrep burcuna geçişi, kararlılık ve mücadele gücü getiriyor. Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle ilişkiler, güzellik, denge ve adalet temaları ön plana çıkıyor. Peki 22-28 Eylül haftasında burçları neler bekliyor?

        KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

        Sevgili Koçlar, iş hayatınızda düzen kurma zamanı. Ortak para ve finansal konularda net adımlar atabilirsiniz.

        BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

        REKLAM

        Sevgili Boğalar, aşk hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. İlişkilerde yakınlık artıyor fakat kıskançlığa dikkat!

        İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI

        Sevgili İkizler burçları, ev ve aile konularında yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. İş hayatınızda tutkunuz artabilir.

        YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI

        Sevgili Yengeçler, yakın çevrenizle iletişim güçleniyor. Aşk hayatınızda yoğun duygular var.

        ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI

        Sevgili Aslanlar, maddi konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Ev ve aile içinde yeni düzenlemelere gidebilirsiniz.

        BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARI

        Sevgili Başaklar, tutulma burcunuzda gerçekleşti; yeni bir dönem başlıyor. İletişimde daha net ve kararlı olacaksınız.

        TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI

        Sevgili Teraziler, eski yüklerinizden kurtuluyorsunuz. Güneş’in burcunuza geçmesiyle yeni fırsatlara açılıyorsunuz.

        REKLAM

        AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARI

        Sevgili Akrepler, Mars’ın burcunuza geçişiyle enerjiniz yükseliyor. Sosyal çevrede yeni bağlantılar ufukta görünüyor.

        YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARI

        Sevgili Yaylar, kariyerinizde önemli gelişmeler var. Bu süreçte iş hayatınızda stratejik davranmak işinize yarayacaktır.

        OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARI

        Sevgili Oğlaklar, eğitim, yolculuk ve yeni hedeflerle dolu bir hafta! Sosyal çevrede iletişiminiz kuvvetleniyor.

        KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARI

        Sevgili Kovalar, ortak para, miras ya da yatırımlar öne çıkıyor. Kariyerinizde güç dengeleri değişebilir.

        BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARI

        Sevgili Balıklar ilişkilerde yeni başlangıçlar var. Yolculuklar ve eğitimlerle ilgili pozitif haberler alabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #güneş tutulması
        #Haftalık burç yorumları
        #Haftalık burç
        #21 eylül güneş tutulması
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Habertürk Anasayfa