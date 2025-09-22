3 bölgede kuvvetli rüzgar! Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinden sıcaklık, 3 ilâ 5 derece yükseliyor. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar var. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu
BALIKESİR: 31, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 29, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık
ADANA: 35, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 26, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 23, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN: 22, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 18, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 18, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 19, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 29, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 27, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 29, Az bulutlu ve açık