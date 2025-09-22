Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1

KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu

REKLAM

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

BALIKESİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 29, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık HATAY: 33, Az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 26, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 25, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 23, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu REKLAM ARTVİN: 22, Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM: 18, Parçalı ve az bulutlu KARS: 18, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu VAN: 19, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 29, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık MARDİN: 27, Az bulutlu ve açık SİİRT: 29, Az bulutlu ve açık