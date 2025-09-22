Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Bugün hava nasıl olacak | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        3 bölgede kuvvetli rüzgar! Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinden sıcaklık, 3 ilâ 5 derece yükseliyor. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar var. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 07:00 Güncelleme: 22.09.2025 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR

        Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

        BALIKESİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 26, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        REKLAM

        ARTVİN: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 18, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 18, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 27, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 29, Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Habertürk Anasayfa