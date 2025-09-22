Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?

Endeksa, Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip 20 ildeki kiralık konut piyasasını inceledi. Ağustos 2025 verilerine göre, bu şehirlerin büyük çoğunluğunda konut kiraları, yıllık enflasyon oranının altında bir artış gösterdi.

Öğrenci yoğun kentlerde kiraların yıllık değişim oranları şu şekilde:

Samsun’da kiralar geçen yıla göre %41 nominal artış gösterdi. Samsun’da ortalama birim kira 191 TL/m2 olurken, ortalama kiralık konut fiyatları 18 bin 946 TL oldu. Van’da ise kiralar geçen yıla göre %37 nominal artış gösterirken, ortalama birim kira 178 TL/m2 ortalama kira ise 16 bin 905 TL oldu.

Ankara’da kiralar geçen yıla göre %37 nominal artış gösterdi. Başkentte ortalama birim kira 249 TL/m2 olurken, ortalama kira ise 28 bin 588 TL olarak gerçekleşti.

İstanbul, en fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir konumunda. Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul’daki kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak %36 artış gösterirken ortalama birim kira 333 TL/m2 olurken, kiralık konut fiyatı ise 32 bin 932 TL oldu. Endeksa’nın incelediği 20 kent arasında en yüksek ortalama kira bedeli İstanbul’da.

Pandemi sonrasındaki göç trendleri ve yüksek yabancı konut talebi nedeniyle son yıllarda ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya olan Antalya'da konut kira bedelleri normalleşme dönemine girdi. Ağustos 2025 itibarıyla Antalya'da kiralar yıllık bazda nominal olarak %36 oldu. Turizm kenti Antalya'da ortalama birim kira 243 TL/m2 olurken, ortalama kira ise 24 bin 346 TL olarak tespit edildi. 3 devlet üniversitesi bulunan ve "öğrenci kenti" olarak anılan Eskişehir, aynı zamanda Türkiye'de kayıtlı üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu şehir. Eskişehir'de kiralar Ağustos 2025 itibarıyla yıllık bazda nominal olarak %14 artarken ortalama birim kira 191 TL/m2 ortalama kira bedeli ise 17 bin 420 TL oldu. İstanbul'a yakın konumu nedeniyle öğrencilerin tercih sebebi olan Kocaeli'de kiralar, Ağustos 2025'te geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak %27 oranında arttı. Ortalama birim kira 214 TL/m2 , ortalama kira ise 23 bin 485 TL oldu. 6 kamu, 3 vakıf üniversitesi bulunan İzmir'de Ağustos 2025 verilerine göre kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak %31 arttı. Ege'nin incisinde ortalama birim kira 280 TL/m2 ortalama kira ise 27 bin 978 TL seviyesinde gerçekleşti.

Endeksa’nın incelediği kentler arasında öğrencilerin kiraları kolay karşılayabileceği şehirler olarak ise en düşük ortalama kira bedellerine sahip olan Kütahya ve Kayseri öne çıktı. Kütahya’da ortalama kira 13 bin 552 TL, Kayseri’de ise 16 bin 659 TL seviyesinde kaldı. Şehir Yıllık Artış (%) Samsun 41% Van 37% Ankara 37% İstanbul 36% Antalya 36% İzmir 31% Kocaeli 27% Eskişehir 14% İncelenen kentler arasında kiralık konut stokları yalnızca 4 şehirde artış gösterdi. Stoklar Kütahya’da %14, Eskişehir’de %12, Çanakkale’de %6 ve Sivas’ta %5 arttı. En fazla kiralık konut stokunun bulunduğu il ise İstanbul oldu. Konuyla ilgili konuşan Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt: “Öğrenciler için tek başına ev kiralamak çoğu şehirde yüksek bütçe gerektiriyor. Örneğin İstanbul’da 100 metrekarelik bir evin ortalama kirası 33 bin TL seviyesinde. Bu nedenle birçok öğrenci, paylaşımlı evlerde yaşamayı tercih ediyor. Bununla birlikte, yılın başından bu yana enflasyon etkisinden arındırıldığında fiyatlarda reel bir düşüş eğilimi gözlemleniyor. Bu sürecin devam etmesi halinde, öğrenciler için konut daha erişebilir hale gelebilir ancak bu da zaman alacak bir konu. Bu noktada doğru lokasyon ve bütçeye uygun seçenekleri takip etmek, öğrenciler ve aileleri için kritik önem taşıyor.” dedi.