        Haberler Dünya Venezuela, Trump ile doğrudan diyalog kurulması için mektup gönderildiğini kabul etti | Dış Haberler

        Venezuela, Trump ile doğrudan diyalog kurulması için mektup gönderildiğini kabul etti

        ABD ile Venezuela arasındaki gerilim bir süredir yükselirken, Venezuela Devlet Başkanı  Maduro ABD Başkanı Trump'a doğrudan diyalog kurulması amacıyla mektup gönderdi. Maduro mektupta, Venezuela aleyhinde dile getirilen "mafya ve uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle bağlantı" suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 07:35 Güncelleme: 22.09.2025 - 07:35
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan diyalog kurulması amacıyla mektup gönderdiğini doğruladı.

        Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Maduro’nun mevkidaşı Trump’a, özel temsilcisi Richard Grenell aracılığıyla doğrudan görüşmeye istekli olduğunu belirten bir mektup gönderdiğini kabul etti.

        Maduro mektupta, Venezuela aleyhinde dile getirilen "mafya ve uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle bağlantı" suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, bu tür iddiaların ve "sahte haberlerin" iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

        Hükümetin mafya ve uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olduğu iddialar "tamamen asılsız" ve "sahte haber" olarak nitelendirilen 6 Eylül tarihli mektupta, Venezuela’nın sınır dışı edilen göçmenlerin geri dönüşünü kabul etmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Mektupta, "Bu konu, Sayın Richard Grenell ile yapılan görüşmede hızla çözüldü ve açıklığa kavuşturuldu. Bu kanal bugüne kadar kusursuz bir şekilde işledi." ifadelerine yer verildi.

        Maduro, mektubunda Venezuela’nın uyuşturucu üretiminden arınmış bir ülke olduğunun altını çizerek, "Birleşmiş Milletler verilerine göre, Kolombiya’dan çıkan uyuşturucunun yalnızca yüzde 5’i Venezuela üzerinden taşınıyor. Bu yıl Kolombiya ile sahip olduğumuz 2 bin 200 kilometreden uzun sınırdan geçmeye çalışan o küçük oranın yüzde 70’inden fazlasını etkisiz hale getirdik; bu çok önemli bir veridir." dedi.

        Mektupta şu ifadelere yer verildi:

        "Bu veriler, Venezuela’nın uluslararası yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kusursuz sicilini doğruluyor; bu durum konuya ilişkin tüm uluslararası kurum ve ajanslarca da dile getirilmiştir. Venezuelalı askerler uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı 402 uçağı imha etti. Bu ve diğer konular her zaman sizin özel temsilciniz Grenell ile doğrudan ve samimi bir şekilde görüşülmeye açık olacaktır; böylece medya gürültüsünü ve sahte haberleri aşabiliriz."

        TRUMP İDDİAYA YANIT VERMEDİ

        Trump, Venezuela'nın ABD'ye müzakere çağrısı yaptığı yönündeki iddiasına yanıt vermedi

        ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun müzakere çağrısı yaptığı iddia edilen mektupla ilgili konuşmayı reddederek, "Venezuela’da ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

        Maduro’nun ABD ile müzakere yapmaları için gönderdiği iddia edilen mektubu alıp almadığı sorusuna Trump, "Söylemek istemiyorum, Venezuela’da ne olacağını göreceğiz." yanıtını vermişti.

        KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordularının Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

