300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!

Aydın'da olay, 2 Eylül’de Efeler ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. H.S., jandarmayı arayıp evinden 5 bidondaki toplam 300 litre zeytinyağının çalındığı ihbarında bulundu.

ŞÜPHELİ YEĞENİ ÇIKTI

DHA'daki habere göre yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin H.S.’nin yeğeni Oktay Türkmen (29) olduğu belirlendi.

ZEYTİNYAĞINI 32 BİN TL'YE SATMIŞ

Türkmen, halasının yaylada olduğu gün eve girerek zeytinyağlarını aldığını ve 32 bin TL karşılığında sattığını itiraf etti. Vicdan azabı çektiğini belirten Türkmen, zararı karşılamak istedi ancak halası şikayetinden vazgeçmedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma tarafından dün gözaltına alınan Türkmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.