Fransa Filistin devletini tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Macron tarihi konuşmasında, Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu.

Macron, Gazze'de olanların hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını söylerken, hayatların kurtarılması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı 2 devletli çözüm için her şeyin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ötekinin meşruiyetini ve insanlığını tanımanın yıkımı durdurmak için çözüm olduğunu dile getiren Macron, Gazze'de sağlanacak ateşkesin ardından, Gazze halkının sorunlarını gidermek için büyük çaba sarf edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı, ateşkes sonrası dönemde üstlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını vurgularken, her şey tamamlandıktan sonra Filistin'de elçilik açabileceklerini belirtti.

Macron, Filistin devletinin kurulmasının ardından, Arap devletlerinin İsrail'i tanımasını beklediklerini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, kendilerinin yanı sıra başka devletlerin de gün içerisinde Filistin devletini tanıdığını duyacağımızı söyledi.

Fransa'nın yanı sıra Birleşik Krallık, Kanada, Portekiz ve Avustralya da Filistin devletini tanıdıklarını duyurmuştu.

Son duyuruların ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesinden 4'ü; BM genelinde ise 152 ülke Filistin devletini tanımış oldu. ABD yönetimi ise Filistin devletini tanımayacaklarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Filistin'i tanımayan ülkeler arasında; Almanya, ABD, Hollanda, İtalya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler bulunuyor. Türkiye, Filistin'in bağımsızlığını ilânından ardından aynı gün içinde Filistin'i tanımıştı. Türkiye ile birlikte 12 ülke daha Filistin'i bağımsızlık ilânının ardından tanımıştı. BMGK daimi üyelerinden Rusya 19 Kasım 1988'de, Çin ise 20 Kasım 1988'de Filistin devletini tanımıştı. MONAKO PRENSİ'NDEN AÇIKLAMA Monako Prensi 2. Albert, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. 2. Albert, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu. Monako'nun başından beri İsrail'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşaması ile Filistin halkının egemen ve demokratik bir devlete sahip olma hakkını yüksek sesle savunduğunu dile getiren 2. Albert, "Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz." dedi.

Monako Prensi, "Şu anda burada, sizin huzurunuzda yaptığım şey budur." ifadesini kullandı. 2. Albert, temel haklara saygı temelinde sürdürülebilir bir çözüm yönünde ilerlemenin her zamankinden daha acil ve önemli hale geldiğini vurguladı. Barışın, ufukta belirsiz bir umut olarak kalmaması gerektiğinin altını çizen 2. Albert, iki devletli çözümün, kalıcı istikrara giden yolu açacağını ısrarla savunmaya devam edeceklerini kaydetti. 2. Albert, "Barış, kararnameyle sağlanamaz. Ortak iradeyle inşa edilir." ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Monako Prensliği, Batı Avrupa'da Akdeniz kıyısında yer alan ve Vatikan'dan sonra dünyadaki en küçük ikinci bağımsız devlettir.