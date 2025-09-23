Habertürk
        İtalya'da Gazze için genel greve gidildi | Dış Haberler

        İtalya'da Gazze için genel greve gidildi

        İtalya genelinde, dün İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek için ulaşımdan eğitime birçok alanda çalışanlar ve öğrenciler genel greve gitti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 08:50 Güncelleme: 23.09.2025 - 08:50
        • 1

          İsrail'in Gazze'ye yönelik Ekim 2023'ten bu yana aralıksız sürdürdüğü saldırılara karşı İtalya'da bugüne kadarki en geniş ve büyük protesto yapıldı.

        • 2

          Sendikalar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve öğrenci topluluklarının girişimiyle ülkede dün Gazze için genel greve gidildi.

        • 3

          Ulaşım, eğitim gibi alanlarda çalışanlar 24 saatliğine iş bırakırken, öğrenciler de protesto için meydanlara indi.

        • 4

          Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cenova ve Palermo'nun aralarında olduğu pek çok kentte protesto düzenlendi.

        • 5

          Roma'daki gösteri için on binlerce kişi, kentin merkez garı olan Termini önünde bir araya geldi.

        • 6

          Ellerinde Filistin bayraklarıyla protestocular, sık sık "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil Netanyahu", "İntifada", "Özgür Gazze" ve "Siyonist terörist devlet İsrail" sloganları attı.

        • 7

          Protestocular, "Gazze'de soykırımı durdurun", "İsrail'e silah göndermeyi durdurun", "Gazze'nin bombalanmasını durdurun", "İsrail'le anlaşmaları durdurun" yazılı dövizler açtı.

        • 8

          Milano ve Bologna'daki gösterilerde olaylar çıktı

          Ulusal basındaki haberlere göre, Milano ve Bologna kentlerinde göstericilere polis, cop ve biber gazıyla müdahalede bulundu.

        • 9

          Polisin müdahale etmesiyle gar ve çevresinde çıkan arbedede, bazı dükkanların vitrinleri zarar görürken, garın önü "savaş alanına" döndü.

        • 10

          Milano'da da de yağışlı havaya rağmen binlerce kişinin katıldığı gösteride, bir grup protestocunun Milano Merkez Garı'na girme girişimine güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı.

        • 11

          Polisin coplu ve biber gazlı müdahalesine göstericiler, taş, şişe, meşale ve yangın hortumundan sıktıkları suyla karşılık verdi.

        • 12

          İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'daki olaylarda 60 güvenlik görevlisi yaralandı, 10 gösterici gözaltına alındı.

        • 13

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

