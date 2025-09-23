Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkan Trump'ın ikinci döneminde yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Rockefeller Center'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, Amerika'daki Türk toplumunun dayanışma ruhu ve birlik içerisinde hareket ettiklerini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Amerika'nın dört bir yanından kilometrelerce mesafe kat ederek, bugün burada bizlerle beraber olmanızı, gönül birlikteliğimizin en güçlü tezahürü olarak görüyorum." diyen Erdoğan, bu birlik ruhunun daima canlı tutulmasına destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarını tebrik etti.

Amerika'da yaşayan Türk toplumunun, ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik ve akademi hayatında giderek daha fazla görünür olduklarını müşahede ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başta bu salonda bulunan dostlarımız olmak üzere sizlerin başarılarıyla iftihar ettiğimizi bilmenizi isterim. Her birinizi emeğiniz, azminiz ve mücadeleniz için kutluyorum. Amerika'ya farklı vesilelerle gelen bir kardeşiniz olarak şu gerçeği çok net biliyorum. Sizler, Türkiye ve Amerika arasında kurduğunuz bağlar ve ikinci vatanınız Amerika'nın ekonomik ve sosyal hayatına yaptığınız katkılarla çok önemli roller üstleniyorsunuz. Ayrıca ülkemizin, kültürümüzün ve medeniyet değerlerimizin Amerikan halkına anlatılması noktasında bir köprü işlevi görüyorsunuz. Burada yürüttüğünüz çalışmalarda daima yanınızda olduğumuzu, temsilciliklerimiz ve diğer kurumlarımız vasıtasıyla sizlere destek vermeye çalıştığımızı biliyorsunuz. Türk-Amerikan toplumuna her alanda destek olmayı inşallah bundan sonra da sürdüreceğiz."

"İLİŞKİLERİNİN MÜTTEFİKLİK TEMELİNDE İLERLETİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ" Dünyada yaşanan köklü değişimden dış politikanın da etkilendiğini, dış politika aktörlerinin artık sadece devletlerden, sadece temsilcilerden ibaret olmadığını ifade eden Erdoğan, diaspora gruplarının da bir o kadar etkili olduğuna işaret etti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk diasporasının öncü şahsiyetleri olarak bu konuda hepinize önemli sorumluluklar düşüyor. Nüfusu yarım milyona yaklaşan Türk-Amerikan toplumunun yerel ve federal düzeyde siyaset arenasında daha fazla rol alması, böylece temsil seviyesinin artırılması çok önemlidir. Diplomasiden güvenliğe, ekonomiden teknolojiye birçok alanda kutuplaşmanın yaşandığı mevcut ortam, Türkiye ve Amerika dayanışmasını her zamankinden çok daha kritik, çok daha vazgeçilmez hale getirmiştir. Türk-Amerikan ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde ilerletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği, güvenlik, ticaret yatırımlar enerji ve eğitim gibi pek çok alanda çeşitlenerek derinleşiyor. Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı. Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu. Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair hem kendisiyle hem de ekibiyle sürekli istişare içerisindeyiz."

Büyükelçi Barrack'ın bu olumlu atmosfere samimi gayretleri ile ciddi katkısının olduğunu belirten Erdoğan, "İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara yükseltme, karşılıklı yatırımlarımızı artırma irademiz bakidir. İnşallah perşembe günü Washington DC'de kendisi ile bir araya geleceğiz. Ziyaretimizde birçok kritik konuyu ele alma fırsatı bulacağız." diye konuştu. "İSLAM DÜŞMANLIĞI ENDİŞE VERİCİ BOYUTLARA ULAŞTI" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa hiç boşuna beklemesin." dedi. Erdoğan özellikle son dönemde İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaştığına dikkati çekti. Siyasi yelpazenin uçlarında barınan marjinal fikirlerin sosyal medyanın da etkisiyle daha geniş kitlelere erişebildiğini belirten Erdoğan, "Bu tehlikeli eğilimlerin, burada yaşayan ve Amerika ile bütünleşen kardeşlerimizi ürküttüğünün farkındayız. Sizin, kültürünüzü, inancınızı ve medeniyet değerlerinizi hiçbir kaygı duymadan yaşamayı sürdürebilmeniz bizim için çok mühim. Amerika, inanç hürriyeti konusunda yıllardır örnek gösterilen bir ülke. Amerika'nın bu özelliğinde bir gerileme yaşanmamasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nefret söylemlerinden beslenenlerin azınlıkta kalması ve siyasete nüfuz edememesi için herkese görevler düştüğüne işaret etti. Amerika'daki Müslüman toplumuna ve Türk vatandaşlarına güvendiğini vurgulayan Erdoğan, "Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum. Türkler dahil Amerikalı Müslümanların, İslam'ın kardeşlik, adalet, barış ve dayanışma mesajlarını daha etkin şekilde Amerikan kamuoyuyla paylaştığını görüyorum. Bu çabalarınızı artırarak sürdürmenizi özellikle bekliyorum." ifadelerini kullandı. "FETÖ'DE İÇ TARTIŞMALAR VE ÇÖZÜLMELER HIZLANDI" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk toplumunun değerli mensuplarının memleketlerine olan vefa, gayret ve azimlerinin gurur verici olduğunu dile getirdi. ABD'deki Türk vatandaşlarının, ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda gösterdiği çabaları yakından takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye'yi on yıllardır meşgul eden, binlerce canımıza, 100 milyarlarca dolar kaynağımıza mal olan, huzur ve kardeşliğimizi hedef alan terör belasıyla mücadele, bunların en önemlileri arasında yer alıyor. Pensilvanya'daki elebaşının da ölmesiyle FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı. Ortaya saçılan skandallar bu hain yapının gerçek yüzünün bir kez daha görülmesine vesile oldu. Zamanla örgüt güç kaybetmeye devam edecektir. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde FETÖ ile mücadelemizi aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz. Ne sınırlarımız içinde ne bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur. Bu hedefimiz elhamdülillah adım adım gerçeğe dönüşmektedir. Amerika'da Türkiye aleyhine kampanyalar yürüten gruplar ve lobiler de bulunuyor. Bu yapılar Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesinden rahatsız oldukları gibi sizin de buralarda başarılı olmanızı istemiyorlar. Tek dayanakları Türkiye karşıtlığı olan bu odakların kimler olduğunu, kimlere taşeronluk yaptıklarını hepimiz biliyoruz."

"DEĞERLERİMİZ VE ENDİŞELERİMİZ ETRAFINDA KENETLENMEMİZ GEREKİYOR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hakkı haykırdıkça, bölgesinde barışı ve adaleti savundukça, Gazze başta olmak üzere mazlumlara sahip çıktıkça, Türkiye'yi ve şahsını susturmaya, yıldırmaya yönelik kampanyaların arttığına dikkati çekti. Bu kampanyalara prim vermeyeceklerini, baskılara da asla teslim olmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa, hiç boşuna beklemesin. Bizi, doğruları cesaretle dillendirmekten hiçbir güç, lobi, dezenformasyon faaliyeti alıkoyamaz. Her zaman söylüyorum, bugün bir kez daha ifade ediyorum. Biz, yalnızca rükuda eğiliriz, secdede diz çökeriz. Bunun dışında hiçbir zaman eğilmeyiz, bükülmeyiz. Yıpratma kampanyaları karşısında Türk-Amerikan toplumunun dayanışma içerisinde hareket etmesi, ihtiyaçtan öte zarurettir. Farklılıklarımızı mesele etmek yerine, ortak değerlerimiz ve endişelerimiz etrafında kenetlenmemiz gerekiyor. Bir olacağız, birlik olacağız, omuz omuza hareket edeceğiz. Toplu vuran yürekleri topun sindiremeyeceğini akıllarımızdan bir an olsun çıkarmayacağız. Bu istikamette atacağınız her adımda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın. Rabbim birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daim eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından günün anısına hediye takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iş insanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.