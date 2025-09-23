Habertürk
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik

        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin askeri kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla yeni gizli silahlar edindiklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 00:47 Güncelleme: 23.09.2025 - 00:47
        
        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nde konuşma yaptı.

        Nükleer silahların ülkesinin hayatta kalması için vazgeçilmez bir seçenek olduğunu savunan Kim, nükleer silahsızlanmanın "imkansız" olduğunu ileri sürdü.

        Kim, "Yeni gizli silahlar edindik ve savunma bilimi alanında askeri kabiliyetlerimizi büyük ölçüde güçlendirecek başarılar elde ettik." dedi.

        "NÜKLEER SİLAHLARIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

        Dünyanın, bir ülkenin nükleer silahsızlanma sürecinden sonra ABD tarafından nasıl muamele gördüğünün farkında olduklarını belirten Kim, “Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

        Kim ayrıca, "ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması yönündeki talebinden vazgeçmesi" halinde, ülkesinin ABD yönetimiyle görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

