Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katil! | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!

        Nevşehir'de, 15 yaşındaki F.A. ile 14 yaşındaki M.M.K. arasında iddiaya göre kız arkadaşı meselesi nedeniyle çıkan kavgada, M.M.K, üzerinde bulunan bıçakla F.A.'yı göğsünden bıçakladı. F.A., olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.09.2025 - 07:53 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nevşehir'de kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Emek Mahallesi Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi.

        BIÇAKLA KALBİNDEN YARALADI

        DHA ve İHA'daki habere göre F.A. (15) ile M.M.K. (14) arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.M.K. cebinden çıkardığı bıçakla F.A.’yı kalbinden yaraladı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KATİL ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

        F.A.’nın cansız bedeni polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli M.M.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa