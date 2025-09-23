Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
Nevşehir'de, 15 yaşındaki F.A. ile 14 yaşındaki M.M.K. arasında iddiaya göre kız arkadaşı meselesi nedeniyle çıkan kavgada, M.M.K, üzerinde bulunan bıçakla F.A.'yı göğsünden bıçakladı. F.A., olay yerinde hayatını kaybetti
Nevşehir'de kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Emek Mahallesi Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi.
BIÇAKLA KALBİNDEN YARALADI
DHA ve İHA'daki habere göre F.A. (15) ile M.M.K. (14) arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.M.K. cebinden çıkardığı bıçakla F.A.’yı kalbinden yaraladı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİL ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
F.A.’nın cansız bedeni polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli M.M.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.