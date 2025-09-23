Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında Hicaz Demiryolu hattı için ilk adımın atıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin desteğiyle, Suriye Hicaz Demiryolları'nın eksik 30 kilometrelik üstyapısının tamamlanması yönünde mutabakata varıldı." dedi. Uraloğlu ayrıca, Akabe Limanı başta olmak üzere Suriye ve Ürdün'ün Türkiye üzerinden uluslararası ulaştırma koridorlarına erişiminin geliştirilmesi için ortak teknik çalışmalar yürütüleceğini kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 11:28 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:28
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 Eylül 2025 tarihinde Amman’da düzenlenen Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında, tarihi Hicaz Demiryolu hattının yeniden işlerlik kazanmasına yönelik önemli kararlar alındığını bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, “Üç ülke heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik toplantıda, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırma alanında çok yönlü iş birliğini içeren bir Mutabakat Zaptı taslağı üzerinde uzlaşıya varıldı. Bakanlar seviyesinde yıl içinde yapılması planlanan toplantıda imzalanması öngörülen bu belge ile ilk aşamada karayolu, demiryolu ve ulaştırma koridorları alanlarında üçlü teknik çalışma grupları oluşturulacak.” dedi.

        Mutabakat Zaptı ile belirlenecek hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak bir eylem planı üzerinde de çalışıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “Söz konusu eylem planı taslağının Türkiye tarafından hazırlanarak diğer taraflarla paylaşılması ve bakanlar toplantısına kadar nihai hale getirilmesi konusunda uzlaşı sağlandı.” ifadelerini kullandı.

        MUTABAKATA VARILDI

        Toplantıda özellikle Hicaz Demiryolu hattının yeniden işler hale getirilmesi konusunda tarihi bir adım atıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin desteğiyle, Suriye Hicaz Demiryolları’nın eksik 30 kilometrelik üstyapısının tamamlanması yönünde mutabakata varılırken, Ürdün tarafı da lokomotiflerin bakım-onarım ve işletilmesine yönelik teknik imkanları araştıracak. Kendi Hicaz Demiryolu lokomotiflerini Şam’a kadar işletme imkânını inceleyecek.” şeklinde konuştu.

        Bakan Uraloğlu ayrıca, orta ve uzun vadede Hicaz Demiryolları’ndan bağımsız olarak, üç ülkenin demiryolu alanında eğitim ile teknik tecrübe paylaşımı yapmayı planladıklarını dile getirdi.

        Toplantının bir diğer önemli sonucunun ise, Türkiye ile Ürdün arasında 13 yıl aranın ardından Suriye üzerinden yeniden karayolu taşımacılığının başlatılması olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Üç ülke olarak karşılıklı karayolu geçişlerine ilişkin ulusal düzenlemeler çerçevesinde kolaylaştırıcı önlemler alma konusunda da görüş birliğine vardık.” açıklamasında bulundu.

        Toplantıda ayrıca Türkiye’nin Akabe Limanı üzerinden Kızıldeniz’e bağlantısallığını artıracak ulaştırma koridorları konusunun da gündeme geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Akabe Limanı başta olmak üzere Suriye ve Ürdün’ün Türkiye üzerinden uluslararası ulaştırma koridorlarına erişiminin geliştirilmesi için ortak teknik çalışmalar yürütülecek.” dedi.

