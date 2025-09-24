Habertürk
        Haberler Gündem Baba ve 2 kızı hayatını kaybetti! Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!

        Baba ve 2 kızı hayatını kaybetti! Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!

        Samsun'da baba Adem Kaya ve çocukları Ayla ile Açelya Mina Kaya'nın hayatını kaybettiği heyelan faciasında dava açıldı. Bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, oto yıkama bölümünün ruhsatsız olduğu ve bunun da felakete yol açtığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 11:33 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:33
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Samsun'un Canik ilçesinde baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun sahibi ile mesul müdürü hakkında 4 yıldan 30 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        AA'da yer alan habere göre Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, akaryakıt istasyonunda meydana gelen toprak kayması sonucunda baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Mina Kaya'nın yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklanan istasyon sahibi M.Z.G. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mesul müdür K.Y. hakkında hazırlanan iddianame, Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, baba Adem Kaya ve çocuklarının ölü muayenelerinde göçük altında kalmaları sebebiyle olay yerinde hayatlarını kaybettikleri, adli muayene raporunda müşteki Çiğdem Kaya'nın vücudunda ağır derece kırığa sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralanma tespit edildiği aktarıldı.

        Sanıkların ifadelerine yer aldığı iddianamede, sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

        İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan risk analizinde doğal afetler başlığında heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi tehlikelerinden bahsedilmesine rağmen iş yeri ve işletme yetkililerinin gerekli önlemleri almadıkları, ayrıca oto yıkama bölümü ile ilgili dosyada herhangi bir ruhsat, çalışma veya yapı işletme izin ve benzeri belge görülmediğinden görev ihmali ve sorumluluğu olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

        Sanıkların, oto yıkama alanına ilişkin ruhsat başvurusunda bulunmayarak ilgili alanın denetim imkanını ortadan kaldırmaları, risk analizinde tespit edilen tehlikeler hususunda uyarılmış olmalarına rağmen ilgili alana ilişkin önlemleri almamaları sebebiyle yaşanan olayda ihmalleri bulunduğu ve sorumlu oldukları anlatılan iddianamede, sanıkların "taksirle öldürme" suçunu işledikleri hususunda kovuşturmaya yeter şüpheye ulaşıldığı kaydedildi.

        Sanıklar hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkının bulunduğu alanda 27 Nisan'da toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Mina Kaya hayatını kaybetmişti.

