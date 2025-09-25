Habertürk
        Miras tartışmasında kardeşini öldürmüştü... Savunması ortaya çıktı

        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı, 56 yaşındaki İsmail Küçük'ü öldüren ağabeyi 59 yaşındaki Fikri Küçük ilk duruşmada, kardeşi ile aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık olduğunu, çıkan tartışmada da tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 15:02 Güncelleme: 25.09.2025 - 15:02
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Kocaeli'nde olay, 26 Mayıs'ta İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak’ta meydana geldi. Fikri Küçük (59), miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük'e (56) av tüfeğiyle ateş etti.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İsmail Küçük, 56 yaşında havaya veda etti.
        İsmail Küçük, 56 yaşında havaya veda etti.

        DHA'daki habere göre saçmaların isabet ettiği Küçük, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Fikri Küçük, tutuklandı.

        AĞABEY, HAKİM KARŞISINDA

        Fikri Küçük hakkında 'Kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Fikri Küçük'ün, Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başladı.

        TARTIŞMANIN NEDENİ: BABADAN KALMA MÜLK

        Duruşmada tutuklu sanık Küçük, müşteki S.F.K., İsmail Küçük’ün çocukları R.B, F.K, Ö.F.K, H.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan Fikri Küçük, kardeşiyle aralarında babalarından kalan mülkle ilgili tartışma olduğunu, kardeşi İsmail Küçük'ün sürekli sorun çıkardığını söyledi.

        "YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI" DEDİ

        Küçük, iş yerinden evine çıkarken kardeşiyle karşılaştığını ve aralarında çıkan tartışma sonucu tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        İsmail Küçük'ün oğlu S.F.K. de babası ile amcasının arasında husumet olmadığını, sadece birbirleriyle konuşmadıklarını ifade etti. İsmail Küçük'ün kızı H.K. ise evde babasını beklediği sırada tüfek sesini duyarak balkona çıktığını, babasını ve amcasını gördüğünü söyledi.

        Sanık ve müşteki yakınlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

