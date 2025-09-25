Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
İstanbul Sancaktepe'de özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr.P.Ç. hakkında, hastalardan habersiz şekilde muayene esnasında ilaç kullanarak erken doğuma sebep olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı ve P.Ç. adlı doktor Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sancaktepe'de özel hastanede kadın doğum uzmanı doktorun, hastalara habersiz ilaç verip erken doğuma sebep olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında P.Ç. adlı doktor Ataşehir’deki evinde gözaltına alındı.
Sancaktepe'de bulunan özel hastanede görev yapan doktorun, bazı hastalarına ilaç yoluyla erken doğum yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Başlatılan soruşturma kapsamında, P.Ç. adlı doktor, dün Ataşehir'de gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 adet USB bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet cep telefonuna el konuldu.
ADLİ KONTROL KARARI
AA'da yer alan habere göre şüpheli, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.